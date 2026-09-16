"Я не поеду в СБУ и не хочу это "решать". Ректор КАИ подняла тревогу из-за иностранных студентов, которым практически закрыли путь в Украину

Для того чтобы иностранный студент мог учиться в украинском высшем учебном заведении, ему необходимо зарегистрироваться в межведомственной системе и пройти проверку Службы безопасности Украины (СБУ). Получать образование граждане других стран не могут даже в дистанционном формате.

Об этом рассказала ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова. По ее словам, в прошлом году вузу, который она возглавляет, не разрешили принять на обучение 76 студентов. Среди них были те, кто уже учился в этом заведении несколько лет очно, но в 2022 году уехали из-за войны.

Семенова отмечает, что причиной отказа становится происхождение студентов из стран с высоким миграционным риском, к которым относятся 70 государств. 40 из них — это страны Африки.

"Очень хотел бы доучиться у нас и получить полное образование и степень бакалавра. Причина отказа — студент родом из страны с высоким миграционным риском. Вот и все. Он не студент из страны, поддерживающей агрессора. У студента нет родственников, обвиняемых в незаконных действиях. Просто он родом из страны с высоким миграционным риском", — написала ректор КАИ.

Она подчеркивает, что абсурдность ситуации заключается в том, что студенты все равно будут учиться дистанционно, однако СБУ считает, что они все же должны пройти проверку, чтобы Украина была защищена от "миграционного риска онлайн-образования".

"Среди выпускников авиационного института есть Олумуива Бенард Алиу, пятый президент ИКАО. Он окончил институт в 1983 году. А если бы он поступал сейчас, то СБУ не позволила бы ему получать здесь образование", — делится Семенова.

Она добавляет, что ей несколько раз объясняли необходимость договоренностей с СБУ относительно согласования студентов, ведь есть вузы, которым не отказывают в их зачислении.

"Мне несколько раз объясняли, что я должна поехать куда-то в СБУ, чтобы договориться о согласовании наших студентов, потому что есть университеты, которым не отказывают, и есть специальные агентства, которые могут "решить этот вопрос". Ну, это не похоже на защиту государственной безопасности, правда?" – удивляется ректор КАИ.

Педагог отмечает, что, лишая студентов из Африки возможности учиться в наших вузах, Украина не выиграет у России войну за расположение африканских стран. Кроме того, по словам Семеновой, на одном из форумов, посвященном отношениям Украины со странами Африки, один из участников назвал суммы взяток, за которые можно решить вопрос о согласовании обучения.

"В целом процесс поступления в украинские университеты для иностранцев – это трагикомедия. Это не мое мнение, это мнение абитуриентов. Кто-то должен был сказать это вслух, извините, это снова я. Потому что с мая, с того момента, как об этом заговорили в закрытом кругу на довольно высоком уровне, не изменилось вообще ничего. Новая вступительная кампания для иностранцев – такой же ад, как и в прошлом году", – пишет Семенова.

Она подчеркнула, что стремится к тому, чтобы процедура поступления для иностранцев была прозрачной и ректорам вузов не приходилось "ходить это решать".

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