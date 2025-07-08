''Я не понимаю этого языка''. Образовательный омбудсмен дала совет директорам школ, где ученики общаются на русском и не хотят переходить на украинский

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик посоветовала директорам школ, как реагировать на учеников, которые общаются на русском языке. По ее мнению, государственный язык в образовательных учреждениях должен звучать не только на уроках, но и во время перерыва.

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Она рассказала, что педагоги довольно часто спрашивают у нее совета, как быть с русскоязычными учениками. В интервью для Ukrinform госпожа Лещик сказала, что учитель имеет полное право не знать другого языка, кроме украинского, и так и объяснять это детям.

"Я советую директорам, что вы можете отказать в общении на другом языке и ответить, что не понимаете его", – говорит она и добавляет, что в ее практике был кейс, когда они рассматривали жалобу на учительницу, потому что она требовала от ученика отвечать на уроке на украинском языке. Жалоба была отклонена, потому что педагог действовала в рамках действующего законодательства.

Омбудсмен объясняет, что на учеников труднее иметь влияние в этом вопросе, потому что они не несут никакой ответственности за общение на русском, в отличие от учителей, которых можно наказать за нарушение закона. Однако мягкое влияние и неуступчивость со временем даст результат.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что 16-летний сын Сергея Притулы объяснил, почему школьники на перемене общаются на русском. По мнению парня, срабатывает правило большинства.

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