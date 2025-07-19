''Я не слушаю украинское''. Фраза ребенка в летнем лагере для учеников 1-4 классов разделила сеть

Сеть снова разделил языковой вопрос. На этот раз причиной стало сообщение воспитательницы в лагере Софии Поплавской, которая работает с детьми от Хмельницкого молодежного центра. Ситуация произошла во время того, как она озвучивала задание для детей на отдыхе.

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На ее просьбу показать популярную украинскую песню так, чтобы другие участники угадали название, один ребенок ответил, что не слушает такую музыку и вырос на русском. Об этом Поплавская написала в социальной сети Threads. В комментариях мнения разделились.

"Поясню, возрастная категория детей 1-4 класс. Стыдно за родителей", – пишет она в своей заметке.

Такая позиция воспитательницы понравилась далеко не всем пользователям социальной сети. В комментариях у нее спросили, какая ей разница, на каком языке говорят дети. А некоторые указали, что дети вообще-то могут и не понимать украинский, если растут в русскоязычных семьях. Были и те, кто перешел на оскорбления в комментариях, назвав автора поста неадекватной.

Однако большинство все же тех, кто поддержал госпожу Поплавскую или рассказал свой опыт, как их дети переходят на украинский и какую музыку слушают.

"Нет ручек, нет варенья, не можешь выполнить условия задания, сидишь, наблюдаешь, как другим весело", – написала пользователь, имея в виду, что не обязательно акцентировать на том, что ребенок не хочет слушать украинское, можно просто показать, что при этом он в меньшинстве и скучно будет ему.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как 10-летний сын Маши Ефросининой сознательно перешел на украинский язык.

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