'Я ожидала взрыва, землетрясения и цунами одновременно'. Сеть восхитило поведение детей, когда учительница вышла из класса

Учительница младших классов из города Черкассы Диана Палаш показала, как ведут себя дети, если их оставить в классе одних. Она дала им задание и попросила посидеть тихонько, пока ее не будет, ожидая, что дети начнут кричать.

Видео дня

Однако на видео, которое педагог опубликовала в TikTok, понятно, что когда она вышла из класса, ничего не изменилось – ученики спокойно выполняли задания. Подписчиков восхитило и удивило такое поведение детей.

"Я и сама такого не ожидала", – пишет Диана Палаш под своим постом.

В комментариях под видео большинство удивляется такому поведению детей и хвалят учительницу, которая смогла наладить с учениками контакт.

"Я ожидала взрыва, землетрясения и цунами одновременно", – написала одна из пользователей.

"Учительница действительно профессионал своего дела, если младшие ученики так ответственно относятся к ее просьбе – попросила тихонько, они и сидят", – восхищается другая.

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