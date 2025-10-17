'Я побежала к директору!' Наталья Сумская рассказала о случае в лицее Киева, который очень ее поразил: что делали ученики на перемене

Украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская с восторгом поделилась историей о том, как, проходя мимо лицея 117 в городе Киеве, она услышала, что дети на перемене разговаривают и даже ругаются на украинском языке. По ее словам, это ее настолько поразило, что она побежала к директору спрашивать, как им удалось достичь этого.

Об этой ситуации Сумская рассказала во время интервью для Украинского Радио, когда ведущая программы рассказала историю синоптика Натальи Диденко, которая вспоминала, что в своем детстве вынуждена была переходить на русский язык в общении со сверстниками, чтобы ее приняли "за свою". Потому что в те времена на украинском в больших городах говорить было не модно.

Несмотря на печальный опыт Натальи Диденко, который, к сожалению, тогда был у многих детей из украиноязычных семей, Наталья Сумская считает, что сегодня не надо обострять вопрос того, что подростки продолжают между собой разговаривать на русском. По ее мнению, надо распространять положительные примеры и, таким образом, поощрять детей общаться на украинском.

"Я была настолько поражена услышанным украинским, что побежала к директору. Мне ответили, что это работа учителя. То есть учитель своим подходом, своей харизмой сумел их объединить. Вот где совершенство труда учительского", – говорит актриса.

Также она напомнила, что в селах продолжают говорить на украинском. И, по ее мнению, никто не сломает этой привычки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Наталья Сумская предложила изучать в школе украинскую брань.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!