"Я почти никогда не готовилась к экзаменам". Студентка Могилянки раскрыла секреты успеха и обучения на отлично

Готовиться к сессии даже в вузе с такими высокими требованиями, как Киево-Могилянская академия, можно без изнурительной подготовки. Так утверждает студентка университета по имени Мария, которая осваивает специальность "Финансы".

Девушка похвасталась в TikTok зачетной книжкой, в которой все оценки начинаются с 91 балла, то есть отличные. А также рассказала о своих методах эффективного обучения, которые позволяют ей добиваться таких результатов.

Флэш-карточки

Главным инструментом в учебе для студентки стали флэш-карты. Благодаря им девушка фактически отказалась от традиционного зубрежки перед экзаменами, ведь необходимая информация усваивается постепенно. "На их создание у меня уходит где-то 10-15 минут на одну тему и еще немного времени на их повторение", – сказала Мария.

Контакт с преподавателями

Важную роль, по ее словам, играет и личное знакомство со всеми преподавателями. Мария призналась, что делает все, чтобы ее запомнили. "Я сажусь на первую парту, даже если я ничего не делаю в течение пары… Но, по крайней мере, меня видят", – пояснила девушка. Она уточнила, что преподаватель должен как минимум знать студента в лицо.

Прямые вопросы

Третий секрет успеха Марии заключается в максимальной детализации требований к заданиям. "Я не стесняюсь спрашивать у преподавателей, что нужно сделать для того, чтобы получить максимум за это задание", – призналась она. Девушка убеждает: так будет проще ориентироваться в том, как нужно выполнять работу, а это сокращает количество усилий для получения максимального балла.

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