'Я подумала о крови!' Загадка об апострофе в тетради первоклассника запутала сеть

Мама украинского первоклассника озадачила сеть загадкой, которая опубликована в учебной тетради ее сына. Она призналась, что такое задание запутало всю их семью.

Постом женщина поделилась в соцсети Threads. Пользователи, среди которых также были учителя украинского языка и родители, в комментариях предлагали свои самые неожиданные версии отгадок.

Среди вариантов ответов, которые называли под заметкой читатели, были апостроф, кровь, икра и даже глисты.

"Я подумала о крови, но думаю, чего ее нет в воде, может же быть", – пишут в комментариях.

Большинство комментаторов все же догадалось, что это апостроф, особенно учительница украинского языка, а также родители детей, которым эта загадка раньше встречалась. Пользователи отметили, что понять правильный ответ помогло то, что тему апострофа дети как раз проходили по программе.

