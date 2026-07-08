'Я понимаю, что все в отпуске, но...' Молодая учительница из Харькова заявила о нарушении своих прав: что ей посоветовали коллеги

Молодая учительница из Харькова Виктория Сенина обратилась к коллегам и рассказала о нарушении её права на отпуск. В частности, она показала сообщение, в котором указывалось, что, несмотря на то, что педагоги находятся в отпуске, им все равно необходимо реагировать на сообщения и участвовать в рабочих обсуждениях.

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Об этом Сенина написала в посте в Threads. Она попросила учителей поделиться своим опытом и дать советы, как реагировать на подобные ситуации и отстаивать свое право на отпуск.

"Уважаемые коллеги, учителя и преподаватели! Подскажите, пожалуйста, как вы отстаиваете своё право на отпуск? Просто игнорируете сообщения в рабочих чатах или заранее пишете, что во время отпуска не будете работать и не будете постоянно на связи? Буду очень благодарна, если поделитесь своим опытом и советами для молодого учителя. Очень хочется, чтобы в Украине уже было распространено "право на отключение" для всех работников", – написала Сенина.

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В комментариях коллеги педагога поделились собственным опытом. Некоторые говорили, что, несмотря на отпуск, до сих пор волнуются из-за уведомлений в рабочих чатах. В то время как другие советовали отключить уведомления, чтобы не реагировать на них. Кто-то из учителей рассказал, что может брать трубку только от директора, ведь это может быть что-то важное, а все остальные уведомления игнорирует.

"У меня уже третья неделя отпуска, а меня до сих пор вырывает из сна из-за уведомлений в Viber. И сегодня как раз пришло сообщение от администрации: "Уважаемые коллеги, немного отдохнули, а теперь нужно немного поработать в электронном журнале..."

"Игнорирую. Трубку беру только от директора (потому что знаю, что это может быть что-то очень срочное и важное). Всё остальное – игнорирую. Ни на звонки, ни на сообщения – не отвечаю. Если нужно было моё присутствие – меня нет в городе. Не ломайте себе голову и официально отдыхайте. Надо хоть когда-нибудь перевести дух".

"Отключаете уведомления и забываете. Отпуск – это отпуск".

"Я даже не захожу туда читать. Зачем мне это нужно. Отключите уведомления и не забивайте себе голову".

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