Бездумное использование искусственного интеллекта привело учеников 8 класса одной из киевских школ к провалу на тесте. Они отдали предпочтение возможностям ИИ и не воспользовались разрешением заглядывать в учебник, поэтому в результате написали работу не по той повести "Маруся".

Этим в своем TikTok поделилась учительница украинского языка Наталья Орлова. Она рассказала, как ученики 8-Г класса, в котором она преподает, перепутали "Марусю" Марка Вовчка с "Марусей" Григория Квитки-Основьяненко.

По словам Натальи, она задала школьникам написать цепочку событий повести. При этом учительница разрешила им пользоваться учебником. "И они мне написали цепочку событий (такое было задание) другой повести. Поэтому ловите от меня поздравления в "Единой школе", мои кисы золотые. Так хорошо писали все 25 минут, такая цепочка событий, но не той повести. Вот так искусственный интеллект "помог", – рассказала педагог.

Преподавательница также раскритиковала своих учеников за то, что они не прочитали даже сокращенную повесть "Маруся". "Они тихонько – я не знаю, как они умеют списывать, но они это могут – но, но... дети не знают, что в украинской литературе есть две повести "Маруся", – сказала она.

При этом учительница поделилась секретом, как "сломать систему" и как списать так, чтобы учитель поставил хорошую оценку. "Правильно писать промт к Chat GPT", – поиронизировала Наталья над своими учениками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как использование искусственного интеллекта для создания учебника по литературе вызвало скандал в сети.

