''Я рвала на себе волосы, царапала лицо''. Верховный суд разрешил изоляционные кабинки в школах Англии: что это такое и почему общество возмущено

Недавно Верховный суд Англии поддержал использование изоляционных кабинок школами, разрушив надежды активистов, которые утверждают, что такие методы создают стресс и стигматизируют учеников. Использование кабинок стало горячей темой в образовании, поскольку все больше учебных заведений используют их для работы с учениками со сложным поведением после того, как сокращение количества местных служб привело к уменьшению внешней поддержки.

Так, в суд обратились родители учеников, которые находились в кабинках, информирует Тhe Guardian. В частности, один ребенок провел в изоляции 83 дня и 14 дней был отстранен от учебы. В то же время, судья в решении отметила, что за постоянные нарушения поведения или порядка в классе, изоляция предлагает альтернативу полному исключению из школы.

"Это позволяет ученику оставаться в контролируемом и поддерживаемом обучении в течение учебного дня. Это предлагает структурированный путь возвращения в класс. Это позволяет, где это возможно, избежать накопления записи об отстранении, который в конце концов становится конвейером для исключения из школы", – говорится в решении.

Изоляционные кабинки – это определенный угол в помещении школы, куда учеников направляют из-за плохого поведения. Некоторые из них выглядят как разделенные парты, за которыми дети сидят лицом к стене и они должны работать молча. Иногда школы используют изоляционные помещения – комнаты, где дети могут оставаться одни.

Более 200 школ в Англии использовали изоляционные кабинки, 12 в Уэльсе и шесть в Шотландии, но ни одной в Северной Ирландии. информирует ВВС. Хотя в большинстве существовали правила для детей, которые проводили в изоляции максимум один, два или три дня подряд, 225 учеников в Англии и один в Уэльсе провели целую неделю в изоляционных кабинках.

Правительственные рекомендации Англии гласят, что школы могут самостоятельно решать, как долго следует держать учеников в изоляции, но они должны находиться там "не дольше, чем это необходимо". Школы не обязаны регистрировать использование или сообщать родителям о том, что их ребенка отправили на изоляцию, хотя многие это делают.

В то же время, исследование проведенное Университетом Сандерленда не нашло никаких доказательств того, что изоляционные кабинки улучшают поведение. На самом деле, они ухудшают его и тем самым усиливают потребности в обучении, психическом и физическом здоровье, передает научное общество Вега.

Участница исследования Люси, которой 15 лет, рассказала, как ежедневное пребывание в изоляции повлияло на ее психическое здоровье. Она намеренно себя изолировала, чтобы избегать буллинга.

"Я рвала на себе волосы, царапала лицо, но совсем не могла с этим справиться. Я намеренно изолировала себя, чтобы избегать всех. Хулиганы ждали меня на улице. Я умоляла учителей позволить мне уйти раньше", – рассказала девушка.

Директора школ признали, что изоляционные кабинки используются, когда ребенок мешает обучению других. Однако они уверены, что это не подходит для учеников, находящихся под наблюдением. Это четко иллюстрирует понимание потенциального вреда изоляции для эмоционального благополучия школьников.

В то же время, Британское психологическое общество (BPS) уже несколько лет призывает запретить использование изоляционных кабинок, комнат для изоляции и всех форм сегрегации в школах после записей с камер видеонаблюдения, которые показывают жестокое обращение с учениками в изоляционных кабинах в специальной школе в Лондоне. BPS признает, что при некоторых экстремальных обстоятельствах изоляционные комнаты/кабинки могут быть использованы для безопасности учеников и учителей.

Каждая школа отличается, и решения должны приниматься в каждом отдельном случае, однако для защиты прав и интересов всех детей и их семей необходимо урегулировать и мониторить использование этих положений в школах.

