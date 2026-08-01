"Я себя ценю, поэтому прекращаю сотрудничество": диалог 23-летней репетитора с мамой ученика вызвал дискуссию в сети

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Репетитор по английскому пожаловалась на маму ученика, которая нарушала условия сотрудничества
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Между репетитором по английскому языку и мамой ее ученика разгорелся острый конфликт, который привел к прекращению сотрудничества. Поводом для спора стала задержка оплаты за занятия, на что преподавательница пожаловалась в соцсетях, однако не все встали на ее сторону.

Свое видение ситуации репетитор по имени Ольга опубликовала в Threads. В посте она написала: "Вы – преподаватель, который всегда старается идти навстречу ученику и прилагает максимум усилий для достижения наилучших результатов. Также сообщение, которое вы получаете от мамы этого ученика, вежливо напоминающее о важных условиях вашего сотрудничества. Ваша реакция?".

Пост репетитора.

Также репетиторка выложила скриншоты чата с мамой, в которых напомнила, что ожидает выплат по понедельникам, а мама ответила, что настроила автоматический платеж по средам. Далее женщины выдвинули друг другу взаимные претензии. Репетитор подчеркнула нарушение условий ее работы, несогласованное изменение графика платежей, а также напомнила о собственных компромиссах и уступках в расписании ради тренировок мальчика. В ответ мама заявила о чрезмерной придирчивости репетитора, в частности в отношении замечаний о форме обращения и субординации, и предложила прекратить занятия, если условия обеих сторон не устраивают.

Чат с мамой, часть 1.
Чат с мамой, часть 2.
Чат с мамой, часть 3.

В итоге общение завершилось окончательным разрывом сотрудничества. Преподавательница заявила, что не будет терпеть нарушение своих границ, а в ответ услышала совет "не перерабатывать с психологом".

История вызвала активное обсуждение в соцсетях. Часть пользователей поддержала маму ученика, посчитав, что репетитор слишком эмоционально отреагировала на ситуацию. Комментаторы обратили внимание на большое количество сообщений в переписке и заявили, что вопрос оплаты можно было решить кратким напоминанием. Некоторые из них также предположили, что преподавательница могла сама искать повод отказаться от этого ученика.

Не все оценили стиль общения самой репетитора
Комментариев в поддержку мамы было предостаточно.

"Слишком много текста и претензий в сообщениях", – написала одна из пользовательниц, добавив, что профессиональное общение должно быть "кратким и четким". Другая отметила, что после прочтения переписки ей осталось непонятно, в чем именно заключалась причина конфликта – только в сроках оплаты или были другие проблемы во взаимодействии.

Ольгу упрекнули в многословности.
Также для некоторых остались непонятными претензии со стороны Ольги.

В то же время многие люди встали на сторону Ольги. Они указали, что мама ученика, как клиентка, должна была соблюдать предварительные договоренности, а формулировки в ее сообщениях могли восприниматься как неуважение к преподавательнице. Некоторые комментаторы подчеркнули, что требование обращаться на "вы" и соблюдать согласованные условия сотрудничества является нормальной профессиональной практикой.

Маме ученика сделали замечание за слишком фамильярное обращение.

"Должно быть какое-то уважение, мне было бы стыдно спорить из-за дня оплаты", – написала одна из пользовательниц, поддержавшая репетитора. Другие отметили, что упоминание о психологе в ответ на слова о ценности собственного труда было неуместным.

Общение мамы назвали неуважительным.

Сама Ольга также присоединилась к обсуждению и ответила критикам. Она заявила, что не видит смысла доказывать свою позицию людям, которые не разделяют ее подход к работе и личные границы.

В комментариях высказалась психологиня, которая назвала поведение мамы буллингом.

Часть пользователей заняла промежуточную позицию, отметив, что проблема возникла из-за ошибок с обеих сторон. По их мнению, репетитору следовало быстрее прекратить сотрудничество после нарушения договоренностей, не вступая в длительную дискуссию, а маме ученика – более внимательно отнестись к согласованным условиям оплаты.

Некоторые комментаторы отмечали, что коммуникация была неудачной с обеих сторон.

Несмотря на разные оценки ситуации, обсуждение вновь подняло вопрос о границах в отношениях между учителями и родителями учеников. В частности, о том, где проходит грань между отстаиванием профессиональных прав и чрезмерной категоричностью в общении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дискуссии, возникшей из-за учителей, которые занижают оценки ученикам, занимающимся с репетиторами.

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