"Я себя ценю, поэтому прекращаю сотрудничество": диалог 23-летней репетитора с мамой ученика вызвал дискуссию в сети

Между репетитором по английскому языку и мамой ее ученика разгорелся острый конфликт, который привел к прекращению сотрудничества. Поводом для спора стала задержка оплаты за занятия, на что преподавательница пожаловалась в соцсетях, однако не все встали на ее сторону.

Видео дня

Свое видение ситуации репетитор по имени Ольга опубликовала в Threads. В посте она написала: "Вы – преподаватель, который всегда старается идти навстречу ученику и прилагает максимум усилий для достижения наилучших результатов. Также сообщение, которое вы получаете от мамы этого ученика, вежливо напоминающее о важных условиях вашего сотрудничества. Ваша реакция?".

Также репетиторка выложила скриншоты чата с мамой, в которых напомнила, что ожидает выплат по понедельникам, а мама ответила, что настроила автоматический платеж по средам. Далее женщины выдвинули друг другу взаимные претензии. Репетитор подчеркнула нарушение условий ее работы, несогласованное изменение графика платежей, а также напомнила о собственных компромиссах и уступках в расписании ради тренировок мальчика. В ответ мама заявила о чрезмерной придирчивости репетитора, в частности в отношении замечаний о форме обращения и субординации, и предложила прекратить занятия, если условия обеих сторон не устраивают.

Главные истории дня

В итоге общение завершилось окончательным разрывом сотрудничества. Преподавательница заявила, что не будет терпеть нарушение своих границ, а в ответ услышала совет "не перерабатывать с психологом".

История вызвала активное обсуждение в соцсетях. Часть пользователей поддержала маму ученика, посчитав, что репетитор слишком эмоционально отреагировала на ситуацию. Комментаторы обратили внимание на большое количество сообщений в переписке и заявили, что вопрос оплаты можно было решить кратким напоминанием. Некоторые из них также предположили, что преподавательница могла сама искать повод отказаться от этого ученика.

"Слишком много текста и претензий в сообщениях", – написала одна из пользовательниц, добавив, что профессиональное общение должно быть "кратким и четким". Другая отметила, что после прочтения переписки ей осталось непонятно, в чем именно заключалась причина конфликта – только в сроках оплаты или были другие проблемы во взаимодействии.

В то же время многие люди встали на сторону Ольги. Они указали, что мама ученика, как клиентка, должна была соблюдать предварительные договоренности, а формулировки в ее сообщениях могли восприниматься как неуважение к преподавательнице. Некоторые комментаторы подчеркнули, что требование обращаться на "вы" и соблюдать согласованные условия сотрудничества является нормальной профессиональной практикой.

"Должно быть какое-то уважение, мне было бы стыдно спорить из-за дня оплаты", – написала одна из пользовательниц, поддержавшая репетитора. Другие отметили, что упоминание о психологе в ответ на слова о ценности собственного труда было неуместным.

Сама Ольга также присоединилась к обсуждению и ответила критикам. Она заявила, что не видит смысла доказывать свою позицию людям, которые не разделяют ее подход к работе и личные границы.

Часть пользователей заняла промежуточную позицию, отметив, что проблема возникла из-за ошибок с обеих сторон. По их мнению, репетитору следовало быстрее прекратить сотрудничество после нарушения договоренностей, не вступая в длительную дискуссию, а маме ученика – более внимательно отнестись к согласованным условиям оплаты.

Несмотря на разные оценки ситуации, обсуждение вновь подняло вопрос о границах в отношениях между учителями и родителями учеников. В частности, о том, где проходит грань между отстаиванием профессиональных прав и чрезмерной категоричностью в общении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дискуссии, возникшей из-за учителей, которые занижают оценки ученикам, занимающимся с репетиторами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!