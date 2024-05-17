''Я так же отношусь к своим детям'': соучредитель Apple поделился стратегией воспитания, которую использовали его родители

73-летний соучредитель Apple Стив Возняк поделился, что в воспитании его родители полностью позволяли ему следовать своим увлечениям. Благодаря этому он смог вырасти счастливым и успешным. Такую же стратегию он употребляет и в воспитании собственных детей.

Известный программист уверяет, что если дети действительно чего-то хотят и любят это, родители должны поддерживать их в этом. Он подчеркнул, что именно так воспитывали и его, сообщает CNBC.

"Мои родители позволили мне следовать за своим сердцем. Когда вы действительно чего-то хотите, любите что-то и это ваша страсть, ваши родители должны поддерживать вас в вашем направлении. Они не должны говорить: "Нет, ты должен изучать это. Ты должен пойти в эту школу", – сказал Возняк.

Соучредитель Apple поступил в Университет Колорадо в 1968 году и получил специальность по информатике. Его родители имели деньги всего на один год обучения за пределами штата, но они все равно поощряли его посещать школу по его выбору и заниматься технологиями.

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Однако в 1969 году Возняк был исключен из университета после того, как он сломал компьютерные системы университета и рассылал шутливые сообщения. Впоследствии он снова поступил в колледж и его общий друг познакомил со Стивом Джобсом. Спустя пять лет Джобс и Возняк основали Apple.

Эксперт по воспитанию Марго Бисноу считает тактику, в которой родители поддерживают своих детей, эффективной. Она уверяет, что когда взрослые не поощряют восхищение мальчиков и девочек, то показывают свое недоверие. В то же время высокий уровень поддержки формирует уверенность в детях, в которой они нуждаются, чтобы добиться успеха в любом деле в своей жизни.

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