'Я учительница начальных классов, и я очень устала...' Крик души педагога из-за ответственности за детей задел сеть

Украинские учителя часто сталкиваются с чрезмерной ответственностью за детей, и это может быть чрезвычайно утомительным. На темную сторону своей работы пожаловалась в Threads учительница начальных классов с ником @mrnchnk.d.

Женщина, которую зовут Даша, поделилась эмоциональным сообщением, в котором откровенно рассказала о ежедневной нагрузке и истощении, которое из-за нее возникает. Несмотря на то, что работа ей нравится, после своего первого учебного года она пожаловалась на сильную усталость.

"Мне искренне нравится учить детей: придумывать для них интересные уроки, общаться, видеть их прогресс. Но в то же время я чувствую усталость, потому что должна отвечать буквально за все. Ребенок потерял ручку - спрашивают у меня. Загрязнился – снова я. Ответственность за поведение, знания, чистоту, поел ли ребенок, на перемене и на уроках – все это тоже на мне", – поделилась женщина.

При этом она пожаловалась на поведение родителей, которые бывают пренебрежительными и грубыми. "...Иногда приходится слышать, что в классе я "никто", а главные – родители, потому что это их дети здесь учатся. Любую ошибку могут воспринять как повод нагрубить в лицо", – написала учительница.

Даша добавила, что к работе в классе добавляется также большой объем работы, которую приходится проделывать дома. "Таблицы, отчеты, ответы в чатах, подготовка заданий, мероприятия, концерты...", – написала она.

При этом женщина заявила, что не планирует увольняться из школы. "И несмотря на все это – я все равно люблю свою работу. А еще сильнее – своих детей", – подытожила педагог.

В комментариях коллеги поддержали Дашу. Например, одна учительница пообещала, что женщина привыкнет к такому ритму жизни. И добавила, что большинство учителей испытывают наибольшую усталость именно в мае.

Из советов, которые давали Даше, чаще всего попадался совет сильнее отстаивать свои границы. При этом женщина признала, что действительно считает свое поведение слишком мягким.

В комментариях также вспомнили несколько историй родителей, которые вели себя грубо. Более того, пытались переложить ответственность за воспитание своих детей на учителей.

Также в комментарии пришла мама первоклассницы, которая пожаловалась, что их школа не смогла удержать молодую учительницу начальных классов, которую полюбили ученики.

