''Я в Польше!'' В сети завирусилось видео с блогером-мемом TikTok, который назвал Крым материком и ''атомной республикой'' Украины

Ольга Выпирайленко
В социальной сети TikTok завирусилось видео с украинским блогером Валентином с никнеймом kozurny2, где он отвечал на вопросы об Украине, которые ему задавала блогер Мария Панькив. Так, он указал, что в Украине 24 области и еще есть "атомная республика" Крым.

В видео блогер также говорил, что Крым – это Украина и, возможно, Донецкая область. Однако не понятно, действительно ли он так считает, или насмехается. Сообщение Панькив с ответами Валентина завирусилось в сети, несмотря на то, что оно было записано некоторое время назад. Сейчас, как известно, Валентин находится за границей и прославился видео, где он оказался в Польше.

В ответах на вопросы Панькив он также указал, что Крым – это материк, как и Херсон. А Волынская область находится в восточной части Украины.

Украинцы отреагировали на видео, которое выложила Панькив. В частности, они шутили не после такого опроса ему пришлось уехать за границу.

"Это он после этого опроса уехал?"

"Он походу выехал, потому что не знал, как его воспримут после опроса".

Кроме того, они удивлялись, как он не заблудился в Европе из-за таких знаний по географии.

"Как он до сих пор в Европе не заблудился, если он по Украине не ориентируется?"

"Он же в Европе почти все материки объездил".

Видео Валентина, где он поделился, что оказался в Польше набрало более девяти миллионов просмотров. Украинцы по-разному отреагировали на такое решение блогера. Несмотря на все он продолжил свои путешествия по Европе и не остановился на Польше. Так, в последнем из видео блогер сообщил, что находится в Чехии.

