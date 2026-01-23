'Я в шоке от такого количества ровных кругов!' Урок физкультуры в школе Черкасс поразил сеть: что придумал креативный учитель

Учитель физкультуры из Черкасс Влад Мироненко показал креативный урок и поразил сеть. В частности, педагог нарисовал на полу мелом ровные круги, которые преодолевали школьники.

В видео, которое школьный преподаватель выложил в TikTok, ученики прыгают друг другу навстречу по нарисованным кругам. Дети держатся ритма, чтобы не столкнуться друг с другом. Сообщение собрало более 150 тысяч просмотров

Пользователи соцсети подчеркивали, что именно таких уроков физкультуры ждут школьники. Кроме того, некоторые взрослые отмечали, что хотели бы, чтобы подобные тренировки проводились на их уроках. Украинцы говорили, что не пропускали бы такие занятия, ведь они гораздо лучше тех, когда школьники просто сдают нормативы.

"В наше время такую бы физкультуру".

"Класс, я обожала физ-ру, а с таким бы учителем, я вообще бы не вылезала: разные эстафеты, игры – класс".

"Круто! Именно так и должны проходить уроки физкультуры, учитель молодец".

"Это невероятно! Дети в унисон! Крутая выдумка упражнения-зарядка".

"Вот такими должны быть уроки физ-ры. А не сдавать нормативы".

"Очень интересный и правильных подход к заинтересованности школьников".

