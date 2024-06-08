''Я ведь не клоун''. Педагог на простом примере объяснил, почему успех учителя измеряется только достижениями его учеников

Украинский работник образования Григорий Громко уверяет, что успех педагога измеряется достижениями учеников. По его словам, на признание не влияет количество сертификатов, печатных работ, умение хорошо танцевать, петь и ярко оформлять классную комнату. Ведь работающий с детьми должен быть учителем, а не клоуном.

Громко в сообщении в Facebook привел в пример историю об одном из первых городских этапов конкурса "Учитель года". Случай произошел во времена, когда еще не было демократии, поэтому педагогический совет под руководством директора школы избрал победителя.

В частности, им стал учитель математики, славившийся победами своих учеников на всеукраинских олимпиадах, значительным количеством разработок в советском журнале и даже подрабатывавший репетиторством.

"В незапамятные времена в одном городе проводился городской этап конкурса "Учитель года" (один из первых). Поскольку демократии тогда еще не было, на педсовете под четким руководством директора школы решили, что "учителем года" будет известен учитель математики Наум Абрамович (имя изменено) – у него победители всеукраинских олимпиад, куча методических разработок в совдеповском журнале "Математика в школе" и он даже репетиторством подрабатывает (но это тогда была тайна о которой все знали)", – пишет Громко.

Он добавляет, что все награды педагога были включены в перечень достижений, а его уроки даже снимало телевидение. Когда жюри спросило его, о хобби, то учитель ответил, что любит читать умные книги и решать задачи.

Комиссия удивилась такому ответу, предложив педагогу показать номер художественной самодеятельности, например, спеть или станцевать.

Однако учитель ответил, что он не клоун, развернулся и ушел из зала.

"Мораль этой истории такова – успех учителя измеряется только успехом его учеников. Не количеством сертификатов, не количеством печатных работ, не умением хорошо танцевать и петь, не ярко оформленной классной комнатой – учитель как тот режиссер-постановщик кино, которого оценивают просматривая работу актеров в его фильме. Но у учителей этот "фильм" – жизнь, а актеры – его ученики", – резюмировал Громко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что бывший глава УЦОКО назвал сертификацию учителей "позорным шоу".

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