'Я вижу главное – мой ребенок счастлив!' Украинка рассказала о преимуществах обучения в итальянской школе и сравнила её с украинской

Украинка Лилия Дарнева, которая вместе с ребенком живет в Италии, поделилась своими впечатлениями от местной системы образования и сравнила ее с украинской школой. По ее словам, главным преимуществом является то, что в Италии на первый план выходят не оценки, а комфорт и счастье ребенка.

Видео дня

В своем Instagram женщина рассказала, что ее дочь Ева закончила четвертый класс. Для девочки это был уже третий учебный год за границей.

"За этот год они ходили в театры, ездили на экскурсии, пели, рисовали, учились, выступали на сцене, участвовали в различных проектах, было много выходных и праздников", — написала мама. И объяснила, чем в целом итальянская школа отличается от украинской.

"Здесь меньше погони за оценками и больше внимания к тому, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в коллективе, не боялся высказывать свое мнение и ходил в школу без страха", – поделилась Дарнева.

Она также отметила, что не считает итальянскую школу идеальной, однако там она увидела главное: ее ребенок чувствует себя счастливым. "У нее есть друзья, есть учителя, которые относятся к детям с любовью и уважением. Есть желание идти в школу утром. И для меня это гораздо важнее любых оценок", – подытожила женщина.

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В дополнение к своему объяснению украинка прикрепила видео с выступления школьного хора, исполняющего песню Sara Perche Ti Amo дуэта Ricchi E Poveri. На нем видно, что все дети вовлечены и охотно поют. При этом им позволено вести себя естественно – топаться на месте, складывать руки как угодно, крутиться и подпрыгивать. Дирижер действительно не требует от учеников дисциплины, а позволяет им быть собой и наслаждаться творчеством.

Ранее OBOZ.UA публиковал рассказ украинки Анастасии Пономарь о школьном образовании в Португалии – дочь женщины закончила там пятый класс.

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