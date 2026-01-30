"Я вижу в этом серьезную опасность": Надежда Лещик забила тревогу из-за некоторых частных школ в Украине

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик забила тревогу из-за частных школ, которые не имеют лицензии, а работают как кружок, семейный клуб или секция. В таком случае государство не контролирует, что именно происходит в подобных учреждениях, где находятся дети. По мнению чиновницы, все учебные заведения должны иметь лицензию.

Об этом Лещик рассказала в интервью украинскому медиа. По ее словам, получение лицензии будет означать, что дети будут получать полное общее среднее образование в соответствии с государственными стандартами. А они, в свою очередь, предусматривают обязательное изучение государственного языка, истории Украины, приобретение определенных компетентностей. Чиновница видит опасность в том, как работают некоторые учебные заведения

Она объясняет, что когда заведение имеет лицензию, то к нему могут быть применены меры реагирования в случае жалоб на его деятельность. Например, образовательным омбудсменом или Государственной службой качества образования проводиться проверки. Зато контролировать функционирование частных заведений сложнее, говорит Лещик.

"Я вижу в этом серьезную опасность. Ко мне уже поступают сообщения о подобных заведениях – не обязательно религиозные и не этой конфессии – но с потенциально опасными практиками в отношении детей. Дети же не всегда могут отреагировать. В зависимости от возраста, они могут воспринимать индоктринацию как норму. И только потом, когда становятся более сознательными, могут понять, что что-то было не так", – отмечает образовательный омбудсмен.

Опасность также создают и случаи, когда дети посещают сомнительное заведение и фиктивно зарегистрированы в другом. Ведь в таком случае невозможно проверить, действительно ли ученики получают надлежащие знания.

