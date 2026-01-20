'Что Пушкин забыл на уроке украинской литературы?' В лицее Киева разгорелся конфликт: как это объясняет учительница и кого сделали крайним

В Киевском естественно-научном лицее №145 разгорелся конфликт между учительницей и восьмиклассником из-за задания на уроке украинской литературы. В частности, во время дистанционного занятия педагог предложила детям проанализировать произведение русского поэта Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан".

Об этом рассказал сам школьник Бо Кнышевич в заметке в Facebook. Как отмечается, поэта дети должны были проходить изучая раздел "Украинские и крымские татары". Парень публично выразил несогласие, назвав автора имперским и поставил под сомнение уместность изучения его на уроке украинской литературы.

"Пушкин на уроках украинской литературы в ПНЛ №145. Для меня, как для ученика 8-В класса этого лицея, по моему мнению, одного из лучших учебных заведений Украины, это было не то что неожиданно – я себе не мог представить, что Пушкин попадет на урок украинской литературы. Произведение Пушкина "Бахчисарайский фонтан" разбирали сегодня на уроке с учительницей в рамках темы, которая в учебнике называется "Украинцы и крымские татары". Учительница начала этот блок о Пушкине с короткого рассказа о нем. На этом моменте я поднял руку, чтобы заметить, что Пушкин – это имперец, и какое отношение он имеет к украинской литературе", – написал Кнышевич.

Он также добавил, что учительница объяснила наличие произведения Пушкина в программе по украинской литературе тем, что оно показывает крымскотатарскую культуру и увековечивает ее. Парень отметил, что досрочно ушел с урока, ведь понял, что спорить нет смысла. Учительница также дала домашнее задание написать содержание и план произведения.

В то же время, мама школьника Ирина Кошкина в собственном посте отметила, что после публикации сообщения ее сыном в соцсетях во внутренних чатах лицея началось обсуждение ситуации и напоминало травлю. В частности, говорилось о том, достоин ли парень быть учеником лицея имея позицию "молодого борца с последствиями империализма".

"А чате актива школы началась травля Бо за то, что "вынес сор из избы", которая через сутки после написания поста докатилась до того, что стоит провести беседу с родителями Бо о том, достоин ли он быть учеником лицея имея позицию "молодого борца с последствиями империализма" (передергивания о величии российского наследия, которыми пестрит этот чат я запомнила, но пока они не ключевые)", – написала Кошкина.

Мама школьника отмечает, что проблема заключается не только в содержании урока, но и в реакции учительницы на критику.

Сама же учительница присоединилась к обсуждению сообщения в комментариях под сообщением школьника и отстаивала целесообразность изучения произведения Пушкина в рамках этой темы. Педагог отмечала, что таким образом пыталась учить учеников анализировать информацию. В то же время, по словам мамы школьника, задание с онлайн-платформы впоследствии было удалено.

В самих же комментариях мнения украинцев разделились. Некоторые, в том числе и из учеников, у которых преподает педагог, отмечали, что она профессионал своего дела и, возможно, просто не имела возможности более расширенно подготовиться к уроку, выбирая другие произведения по этой теме. А кто-то упрекал учительницу, потому что она не нашла лучшего примера для детей и выбрала именно Пушкина.

"Я в шоке. Что Пушкин забыл на уроке украинской литературы. Да, написал о Бахчисарае, да, взял за основу легенду. Но, он разве единственный писал? Нет других авторов? Почему не задать прочитать кого-то другого, составить так же план к тексту? А потом: "не все так однозначно". Почему исключив из программы зарубежной литературы, он фигурирует на уроках украинского, у меня это не укладывается в голове. Тем более, в утвержденном учебнике для внеклассного чтения – его нет. Есть из чего выбрать".

