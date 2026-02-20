'Я выгорела! Чувствую себя инопланетянкой!' Украинка расплакалась на третий день работы в немецком детсаду

Украинка Анастасия Черешенка поделилась своим опытом работы в детском саду Германии. Она рассказала, что на третий день пребывания в учебном заведении расплакалась, ведь ей было трудно находиться в пространстве, где нельзя свободно говорить и быть собой.

Видео дня

В заметке в Instagram Анастасия отмечает, что привыкла к динамичному формату работы с детьми, вместо того в группе часто приходится просто за ними присматривать и следовать инструкциям. По словам женщины, из-за этого она быстро выгорела, однако не потому, что плохая работа, а потому, что чувствует себя не на своем месте.

"Я артистка, актриса, вместе с этим я работаю с детьми более 13 лет, но мы с ними обычно что-то создаем (выступления, перформансы, мультики, декорации). Я искренне думала, что в саду мне будет более или менее ок, поэтому и согласилась на обучение и практику. Но оказалось, что это совсем другой формат: это выполнение инструкций. Я выгорела буквально за два дня, и это не потому, что работа плохая, а потому, что мне там тесно. Просто я физически там чувствую себя инопланетянкой. Трудно находиться в пространстве, где не можешь свободно говорить и быть собой. Как будто сидишь в клетке, хотя на самом деле просто не на своем месте", – поделилась Анастасия.

В комментариях под заметкой украинцы поделились собственным опытом. В частности, отметили, что сталкивались с подобной ситуацией, работая за рубежом. А кто-то поделился, что так же подавался на подобную должность в детском саду и не справлялся со своими обязанностями, ведь Германия имеет собственные стандарты, которые часто отличаются от украинских.

"Я вас очень понимаю. Прям триггернуло. Также в Италии проработала год в садике после собственной школы в Украине и международной в Венгрии. Каждое утро плакала в машине перед тем, как зайти в группу. Желаю вам терпения. Я открыла здесь школу свою вновь, и у вас все получится".

"Держитесь, у меня та же история: имею сейчас работу, которую наши украинские девушки считали бы за счастье, а я прихожу и не могу себя взять в руки. Все не мое, я едва выдерживаю. Нужно что-то менять".

"Вы тоже должны пересмотреть, чем хотели бы заниматься, чтобы изменить сферу и не обесценивать себя".

"Работа с детьми – это всегда тяжело. А то, что у нас в Германии есть стандарты, так это нормально, потому что и в Украине они есть. Именно потому что много мигрантов, разная культура, разный менталитет и многое другое, были созданы правила. Ничего страшного в этом нет. Если вас взяли в садик воспитателем, то знание языка у вас достаточное".

Ранее OBOZ.UA писал, что учительница рассказала факты о начальной школе в Германии, которые очень ее поразили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!