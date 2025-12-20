'Я выйду в туалет. Не списывайте!' Бывшая учительница поразила сеть историей об итоговой контрольной работе в классе: что сделали дети

Бывшая украинская учительница рассказала историю из своей школьной практики, которая поразила сеть. На итоговой контрольной педагог решила помочь детям заработать лучшие оценки и вышла из класса, предупредив, что ее не будет некоторое время.

Однако дети не списали, хотя она предупредила, что на столе у нее лежат ответы. На ее прямой вопрос школьники ответили: "Вы же нам доверяете, поэтому мы не списывали!" Этой историей пользователь с никнеймом tanechka.v поделилась в социальной сети TikTok под шуточным видео другой преподавательницы. Ее комментарий собрал более 3500 лайков.

"Итоговая контрольная работа. Ну что же я не человек что ли? Решила пожалеть их, чтобы оценки за ту контрольную не испортили детям семестровые оценки. Я сказала: "Дети, я выйду в туалет на пару минут, на столе у меня ответы, вы же не списывайте". Пошла, походила минут 5-7 по коридору, далеко от класса, по каблукам было издалека слышно, когда подхожу к классу. То есть неожиданно бы никого не застукала. Захожу, сажусь, смотрю, а они пишут и пишут. Серьезные такие все. Ну я не выдержала и спрашиваю: "Вы что, не списали ничего?" Дети: "Нет, вы же сказали, чтобы мы не списывали, вы нам доверяете, то мы и не смотрели, что у вас там на столе", – пишет она.

В комментариях ей ответили, что это замечательная история. А также подчеркнули, что такое отношение работает в обе стороны и дети просто знали, что им тоже очень повезло с учительницей, поэтому не хотели ее подвести.

