'Нажаль завтра мені непідходить'. Сеть озадачило сообщение учительницы украинского языка, которую пригласили на собеседование

Украинцев озадачило сообщение учительницы украинского языка, которую пригласили на собеседование. В частности, педагог в тексте, который написала, сделала значительные ошибки в словах.

Скриншот сообщения в Тhreads выложила одна из репетиторских студий. Так, учительница написала слово "на жаль" вместе, после которого необходимо было поставить запятую. Также вместе было написано и слово "не підходить".

Кроме того, в украинском языке нет слова "давайте". По словам учителя украинского языка и литературы Артура Пройдакова, вместо этого в подобных случаях нужно употреблять повелительное наклонение глагола, например "зробімо", "нумо", "можливо" и тому подобное.

Некоторые из пользователей соцсети насчитали 6 ошибок, отмечая, что педагог сделала лишний пробел и употребила тавтологию. Кроме того, в предложении "на" следовало бы изменить на "в" или что-то другое.

"Я насчитала 6 ошибок. 1. "Нажаль" – "на жаль". 2. Запятая. 3. Лишний пробел (по сути не ошибка, но глаз режет). 4. "Непідходить" – "не підходить". 5. В украинском языке нет такого слова, как "давайте". Это калька с русского. Лучше его вообще не использовать, или заменить на что-то вроде "можливо" и тому подобное. 6. "На" – "на" – тавтология. Лучше первое "на" заменить на "в", или второе "на" на (да да да, много на) "о", поскольку разговор идет о времени".

В то же время, некоторые из пользователей соцсети указали, что благодаря такому сообщению педагог "уже прошла собеседование". Тогда как некоторые сетовали на педагогические вузы, куда поступают те, кто не смог попасть в другие университеты, поэтому и учат детей не "лучшие из лучших".

"Вы хохочете, а я училась на педагогическом. Туда шли те, кто никуда больше не поступил (я тоже не прошла на бюджет, куда хотела, начальное образование было моим запасным вариантом, потому что родители не могли оплачивать, и я со своим средним баллом 175 была вторая в списке). А на работу в школу пошли самые ограниченные из группы. То есть учить детей у нас должны не лучшие из лучших, а худшие из худших. Потому что эрудированные и мотивированные педагоги понимают, что даже пилить ногти = зарабатывать больше, нервничать меньше".

"Да, может, это именно этому человеку и нужен учитель украинского языка".

"У меня соседка – учительница украинского языка и литературы. Но все ее сообщения мне с ошибками. Как-то не выдержала и пошутила об этом. Так оказалось, что она просто "спешит".

В то же время, некоторые из пользователей соцсети указывали, что возможно человеку сложно печатать на телефоне и поэтому он не обращает внимание на правописание.

"Может быть старший человек, который плохо печатает на телефоне и не обращает в этом смысле внимания на правописание. Я много таких случаев видела, чтобы учителя с многолетним стажем именно так общались в сети".

