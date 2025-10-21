'Я за три года не нашел учителя физики': главный педагог Львова назвал причину низкого уровня знаний школьников по математике

В украинских школах существует дефицит учителей физики и математики, ведь абитуриенты редко выбирают эти специальности при поступлении в учреждения высшего образования. Кроме того, значительное количество выпускников педагогических вузов не хотят идти работать в школу, ведь получают низкую зарплату.

Об этом рассказал директор Департамента образования Львовского городского совета Андрей Закалюк в интервью медиахабу "Твой город". Он отметил, что, находясь на должности директора школы, чиновник не смог за три года найти учителя физики.

"У нас не очень популярно, особенно там инженерные специальности и тому подобное, где надо много математики. А вторая вещь – у нас огромная проблема с кадрами в школах: по математике, по химии, по физике. И очень часто их сложно найти. И я, к сожалению, скажу вам, что думаю, что эта проблема будет ухудшаться очень сильно. Я работал в школе директором. Я за три года не нашел учителя физики", – сказал Закалюк.

Он пояснил, что педагогические работники с опытом имеют 14 тысяч гривен зарплаты, а молодые специалисты получают до 10 тысяч. По его словам, странно думать, что преподаватели физики, математики или информатики будут работать за такие деньги в школе. В то же время решить вопрос повышения зарплат на местном уровне невозможно. Несмотря на то, что власти города пытаются принимать программы, давать премии, решать проблему нужно на государственном уровне.

