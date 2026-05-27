"Я жалею о своей ошибке и прошу поднять мне оценки": просьба ученика к учителю спровоцировала дискуссию в сети

Юлия Потерянко
Моя Школа
В сети набирает обороты обсуждение скриншота чата ученика с учителем в мессенджере. Школьник обратился к педагогу с просьбой пересмотреть его годовые оценки, признав, что "мало учился и не очень старался".

Скриншот опубликовала в Threads психолог Екатерина Бурч, которая является женой этого учителя. Она продемонстрировала, что ученик в сообщении признает, что сожалеет о своем поведении в течение учебного года и просит "если есть возможность, поднять немного оценки", ведь впереди завершение 9 класса, после чего он меняет место жительства. "Муж учитель и первый раз такое, что бы вы сделали на месте учителя?", – спросила блогер своих подписчиков.

В следующем сообщении Бурч добавила, что опубликовала скриншот не ради того, чтобы соцсеть осудила парня, а потому что сам факт такого обращения показался ей странным. "Муж абсолютно нормально ответил – предложил дополнительные задания, то есть путь через работу, а не просто "нарисовать" оценки. Мне было интересно услышать мнение других людей, потому что у каждого свое видение таких ситуаций", – написала она.

Небольшая часть комментаторов поддержала ученика, мол, он честно признал ошибки и пытается исправить ситуацию. Некоторые даже назвали такой шаг навстречу ученику "проявлением человечности".

Впрочем, большинство комментаторов сошлись на том, что такая просьба является откровенно манипулятивной. Якобы ученик пытается надавить на жалость, чтобы добиться своего не умом, а хитростью.

Отдельную группу комментаторов составляли педагоги, как из средней школы, так и из высшей. Они настаивали на том, что оценки должны быть честно заслуженными, а натяжка обесценивает старания других школьников, которые честно работали над заданиями. Впрочем, они же не исключили возможность поднять баллы. Но не просто так, а за выполнение дополнительных заданий.

Произошла в комментариях к посту и небольшая дискуссия на тему, может ли быть переезд ученика поводом, чтобы пойти ему навстречу. Мол, в Украине, где идет война, такое решение может быть спонтанным.

Конечно, не обошлось и без обсуждения академической добропорядочности, как таковой. Например, одна из комментаторов предлагала представить, что вы попали на лечение к врачу, который получил образование такими манипуляциями.

Дискуссия коснулась более широкой темы – допустимо ли менять оценки в конце года и какую роль в этом играют личная ответственность и принципы справедливого оценивания. И большинство комментаторов сошлись на том, что такие манипуляции в образовательном процессе недопустимы.

