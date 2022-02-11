Яичное суфле и розовые сырники: чем Минздрав предлагает кормить детей в садиках зимой

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Минздрав утвердил зимнее меню для детских садиков

Министерство здравоохранения утвердило ориентировочное четырехнедельное сезонное меню на зиму для детских садов. Технологические карты выложили в общий доступ.

Заведения могут использовать все меню, могут готовить только некоторые блюда. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.

Утвержденное меню Минздрава рекомендует использовать для трехразового питания детей от 1 до 6 (7) лет в детских садах и других организованных детских коллективах.

Соответствующий приказ от 03.02.2022 №215 утвержден 3 февраля. Также на сайте разместили технологические карты на блюда и изделия, вошедшие в утвержденное ориентировочное меню.

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В техкартах есть:

  • список блюд;

  • все необходимые параметры и расчеты (масса брутто/нетто, энергетическая ценность продуктов/блюд и т.п.);

  • требования к продуктам;

  • информация о процессах приготовления и температурных режимах;

  • как должны выглядить готовые блюда и какими быть на вкус.

Меню можно скачать отдельно:

  1. для первой недели;

  2. для второй недели;

  3. для третьей недели;

  4. для четвертой недели.

Среди блюд и продуктов, которыми Минздрав предлагает кормить малышей зимой:

  • суп с цветной капустой со сметаной;

  • салат из зеленого горошка и лука;

  • сырники розовые (с морковью);

  • суфле из вареного мяса курицы и риса;

  • суфле яичное;

  • банош по-гуцульски с твердым сыром;

  • мафины с овощами и сыром;

  • тыква припущенная;

  • свекла, тушеная в сметанном соусе;

  • салат из моркови и чеснока;

  • молоко кипяченое;

  • яблоки;

  • бананы;

  • мандарины.

Описание характеристик готовых блюд в картах достаточно подробное. К примеру, розовые сырники с морковью должны быть:

  • округло-приплюснутой формы;

  • с поверхностью без грубых трещин;

  • равномерно обжаренные;

  • с золотистой корочкой, а на разрезе – ярко-желтого цвета;

  • вкус и запах – характерные для запеченного сыра и моркови;

  • консистенция – мягкая, в меру плотная.

Меню, как отметили в Минздраве, рекомендованное. Заведения могут использовать его в полном объеме или частично. А если они захотят внести какие-либо изменения, меню нужно будет согласовать в территориальном подразделении Госпродслужбы в соответствии с требованиями "Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха".

"Утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, однако с использованием сезонных продуктов", – добавили в Минздраве.

Над меню работала рабочая группа из числа представителей:

  • Минздрава;

  • Министерства образования и науки;

  • Госпродпотребслужбы;

  • Института общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМНУ;

  • ВОО "Ассоциация работников дошкольного образования",

  • Национального университета пищевых технологий;

  • управлений и департаментов образования Винницкого, Каменского, Броварского, Новоград-Волынского, Житомирского, Черновицкого, Хустского городских советов, Голосеевского районного в Киеве, Покровского районного совета в г. Кривой Рог, заведующие и медицинские сестры заведений дошкольного образования городов Винница, Бровары, Житомир, Запорожье, Сумы, Ковель, Мирноград и поселки Бородянка.

Новое меню для садов вводят в рамках реформы системы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В конце октября 2021 года Минздрав обнародовал технологические карты обновленного меню для школьных столовых. Это то самое меню с фритатой, шпундрой, ризото и другими подобными блюдами, которые разрабатывал шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко.

  • Первая леди Елена Зеленская и соавтор реформы школьного питания в Украине, шеф-повар, идеолог проекта по изменению культуры питания CultFood Евгений Клопотенко развенчали мифы о новом питании в школах и садах. В частности, Клопотенко занимался меню для садов и что там теперь детям не будут готовить молочные каши.

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