Яичное суфле и розовые сырники: чем Минздрав предлагает кормить детей в садиках зимой

Министерство здравоохранения утвердило ориентировочное четырехнедельное сезонное меню на зиму для детских садов. Технологические карты выложили в общий доступ.

Заведения могут использовать все меню, могут готовить только некоторые блюда. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.

Утвержденное меню Минздрава рекомендует использовать для трехразового питания детей от 1 до 6 (7) лет в детских садах и других организованных детских коллективах.

Соответствующий приказ от 03.02.2022 №215 утвержден 3 февраля. Также на сайте разместили технологические карты на блюда и изделия, вошедшие в утвержденное ориентировочное меню.

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В техкартах есть:

список блюд;

все необходимые параметры и расчеты (масса брутто/нетто, энергетическая ценность продуктов/блюд и т.п.);

требования к продуктам;

информация о процессах приготовления и температурных режимах;

как должны выглядить готовые блюда и какими быть на вкус.

Меню можно скачать отдельно:

Среди блюд и продуктов, которыми Минздрав предлагает кормить малышей зимой:

суп с цветной капустой со сметаной;

салат из зеленого горошка и лука;

сырники розовые (с морковью);

суфле из вареного мяса курицы и риса;

суфле яичное;

банош по-гуцульски с твердым сыром;

мафины с овощами и сыром;

тыква припущенная;

свекла, тушеная в сметанном соусе;

салат из моркови и чеснока;

молоко кипяченое;

яблоки;

бананы;

мандарины.

Описание характеристик готовых блюд в картах достаточно подробное. К примеру, розовые сырники с морковью должны быть:

округло-приплюснутой формы;

с поверхностью без грубых трещин;

равномерно обжаренные;

с золотистой корочкой, а на разрезе – ярко-желтого цвета;

вкус и запах – характерные для запеченного сыра и моркови;

консистенция – мягкая, в меру плотная.

Меню, как отметили в Минздраве, рекомендованное. Заведения могут использовать его в полном объеме или частично. А если они захотят внести какие-либо изменения, меню нужно будет согласовать в территориальном подразделении Госпродслужбы в соответствии с требованиями "Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха".

"Утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, однако с использованием сезонных продуктов", – добавили в Минздраве.

Над меню работала рабочая группа из числа представителей:

Минздрава;

Министерства образования и науки;

Госпродпотребслужбы;

Института общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМНУ;

ВОО "Ассоциация работников дошкольного образования",

Национального университета пищевых технологий;

управлений и департаментов образования Винницкого, Каменского, Броварского, Новоград-Волынского, Житомирского, Черновицкого, Хустского городских советов, Голосеевского районного в Киеве, Покровского районного совета в г. Кривой Рог, заведующие и медицинские сестры заведений дошкольного образования городов Винница, Бровары, Житомир, Запорожье, Сумы, Ковель, Мирноград и поселки Бородянка.

Новое меню для садов вводят в рамках реформы системы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской.

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