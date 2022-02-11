Яичное суфле и розовые сырники: чем Минздрав предлагает кормить детей в садиках зимой
Министерство здравоохранения утвердило ориентировочное четырехнедельное сезонное меню на зиму для детских садов. Технологические карты выложили в общий доступ.
Заведения могут использовать все меню, могут готовить только некоторые блюда. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава.
Утвержденное меню Минздрава рекомендует использовать для трехразового питания детей от 1 до 6 (7) лет в детских садах и других организованных детских коллективах.
Соответствующий приказ от 03.02.2022 №215 утвержден 3 февраля. Также на сайте разместили технологические карты на блюда и изделия, вошедшие в утвержденное ориентировочное меню.
В техкартах есть:
список блюд;
все необходимые параметры и расчеты (масса брутто/нетто, энергетическая ценность продуктов/блюд и т.п.);
требования к продуктам;
информация о процессах приготовления и температурных режимах;
как должны выглядить готовые блюда и какими быть на вкус.
Меню можно скачать отдельно:
Среди блюд и продуктов, которыми Минздрав предлагает кормить малышей зимой:
суп с цветной капустой со сметаной;
салат из зеленого горошка и лука;
сырники розовые (с морковью);
суфле из вареного мяса курицы и риса;
суфле яичное;
банош по-гуцульски с твердым сыром;
мафины с овощами и сыром;
тыква припущенная;
свекла, тушеная в сметанном соусе;
салат из моркови и чеснока;
молоко кипяченое;
яблоки;
бананы;
мандарины.
Описание характеристик готовых блюд в картах достаточно подробное. К примеру, розовые сырники с морковью должны быть:
округло-приплюснутой формы;
с поверхностью без грубых трещин;
равномерно обжаренные;
с золотистой корочкой, а на разрезе – ярко-желтого цвета;
вкус и запах – характерные для запеченного сыра и моркови;
консистенция – мягкая, в меру плотная.
Меню, как отметили в Минздраве, рекомендованное. Заведения могут использовать его в полном объеме или частично. А если они захотят внести какие-либо изменения, меню нужно будет согласовать в территориальном подразделении Госпродслужбы в соответствии с требованиями "Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха".
"Утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, однако с использованием сезонных продуктов", – добавили в Минздраве.
Над меню работала рабочая группа из числа представителей:
Минздрава;
Министерства образования и науки;
Госпродпотребслужбы;
Института общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМНУ;
ВОО "Ассоциация работников дошкольного образования",
Национального университета пищевых технологий;
управлений и департаментов образования Винницкого, Каменского, Броварского, Новоград-Волынского, Житомирского, Черновицкого, Хустского городских советов, Голосеевского районного в Киеве, Покровского районного совета в г. Кривой Рог, заведующие и медицинские сестры заведений дошкольного образования городов Винница, Бровары, Житомир, Запорожье, Сумы, Ковель, Мирноград и поселки Бородянка.
Новое меню для садов вводят в рамках реформы системы школьного питания, инициированной первой леди Еленой Зеленской.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В конце октября 2021 года Минздрав обнародовал технологические карты обновленного меню для школьных столовых. Это то самое меню с фритатой, шпундрой, ризото и другими подобными блюдами, которые разрабатывал шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко.
Первая леди Елена Зеленская и соавтор реформы школьного питания в Украине, шеф-повар, идеолог проекта по изменению культуры питания CultFood Евгений Клопотенко развенчали мифы о новом питании в школах и садах. В частности, Клопотенко занимался меню для садов и что там теперь детям не будут готовить молочные каши.