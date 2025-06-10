''Яка'' или ''котра'' година? Как правильно сказать на украинском языке

Не все знают, когда в украинском языке правильно использовать местоимение "який", а когда "котрий". Казалось бы, они – синонимы, однако на самом деле это не совсем так.

Видео дня

По словам филологов, местоимение "котрий" следует использовать только в конкретных случаях, тогда как "який" – значительно чаще. Так как все-таки правильно спросить на украинском: "Яка година?" или "Котра година?" читайте в материале OBOZ.UA.

Как объясняет языковед Александр Пономарив, определительные придаточные предложения присоединяются к главному союзами "що" или "який". Тогда как "котрий" в такой функции употребляется редко. Согласно правописанию, с помощью этого местоимения выделяется что-то одно из нескольких. Например, "Котра година?" или "Котрий із хлопців виглядав у вікно?"

С этим соглашается и филолог Александр Авраменко, указывая в своем видео на YouTube, что местоимение "котрий" употребляется, когда речь идет о времени, или надо выделить что-то или кого-то.

Также он добавляет, что не стоит забывать о правильном ударении: "Обратите внимание, не" кОтрий ", а" котрИй ", – указывает Авраменко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском: "піти за хлібом" или "піти по хліб"?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!