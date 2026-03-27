Яркие шоколадные яйца на Пасху: дети точно оценят

Шоколадные пасхальные яйца – это оригинальный десерт, который сочетает простоту приготовления и праздничный вид. Они не требуют выпекания, а основа готовится из доступных ингредиентов. Благодаря нежной текстуре и насыщенному шоколадному вкусу такое лакомство станет любимым как для детей, так и для взрослых.

Видео дня

Идея приготовления шоколадных яиц для детей на Пасху опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

печенье к кофе – 400 г

какао – 3 ст.л.

крепкий кофе — 80 мл.

масло – 100 г

крем-сыр – 100 г

Для декора:

шоколад – 160 г

масло – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала измельчите печенье до состояния крошки.

2. Добавьте какао, влейте крепкий кофе, добавьте растопленное масло и крем-сыр.

3. Все тщательно перемешайте до получения однородной пластичной массы.

4. Из полученного теста сформируйте яйца – примерно по 70 г каждое.

5. Выложите их на пергамент и поставьте в морозильник, чтобы они хорошо держали форму.

6. Для декора растопите шоколад вместе с маслом до гладкой консистенции. Охлажденные заготовки окуните в шоколад и, по желанию, сразу украсьте посыпкой или другими декоративными элементами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: