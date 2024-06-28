Явка на НМТ-2024 за границей была ниже, чем в Украине. Опубликована статистика

Проведение основных сессий Национального мультипредметного теста, продолжавшихся с 14 мая по 25 июня, официально завершено для абитуриентов. В проверке знаний приняли участие 265 298 человек, большинство из которых явились во временные экзаменационные центры Украины.

Об этом Украинский центр оценивания качества образования сообщил на официальном сайте. Явка поступающих за границей была значительно ниже.

Всего для проведения тестирования было создано 1049 экзаменационных центров, 73 из которых размещены в 31 иностранной стране. По данным УЦОКО, на сдачу экзамена явилось немного больше 92% студентов из всех зарегистрированных.

Явка абитуриентов в Украине составила 92,81%, в то время как за границей – 83,77%.

Дополнительно на сайте отмечено, что, несмотря на сложные условия военного времени, к подготовке проведения НМТ присоединились десятки организаций и специалистов: "Сотрудничество и взаимопомощь являются залогом качественной организации и проведения на должном уровне тестирований, даже в невероятно сложных условиях сегодняшних дней".

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