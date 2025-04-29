Юрійович или Юрієвич – как правильно на украинском? Есть одно простое правило

Когда заходит речь об склонении мужских имен в украинском языке, многие допускаются ошибки. Например, как сказать правильно отчество от имени Юрий – кто-то говорит Юрійович, а кто-то Юрієвич.

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Это имя в Украине достаточно распространено, поэтому и неправильное звучание при склонении можно услышать довольно часто. Как же говорить правильно и как запомнить – читайте в материале на OBOZ.UA.

Есть одно простое правило – по орфографическим законам все существительные мужского рода создаются с помощью суффикса "ович". То есть: Юрій – Юрійович.

Люди допускают ошибку из-за того, что варианты Юрієвич или Юр’євич кажутся им более "естественными" для украинского языка, и звучат они лучше. Но это заблуждение.

Что же касается отчества для девушки, папы которой зовут Юрій, то правильно сказать Юріївна. Варианты Юрієвна, Юр’євна – ошибка. Согласно правописанию, женские отчества образуются с помощью суффиксов -івн(а). Но поскольку имя Юрий заканчивается на "й", то используется суффикс -ївн(а).

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему неправильно говорить на украинском "верный ответ": это серьезная ошибка.

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