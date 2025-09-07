Юрійович или Юрієвич: как сказать на украинском правильно

Украинский язык – один из немногих, который имеет целую группу патронимов – специальных слов, которые образуются от имени отца и являются частью полного имени человека. Мы называем такие патронимы термином "отчество". И их образование вызывает у некоторых говорящих трудности.

Например, как бы вы записали мужское отчество от имени Юрий? Обычно встречаются два варианта – Юрійович и Юрієвич. OBOZ.UA разбирался, какой из них является правильным.

Требования действующего Правописания по образованию отчества находим в разделе "Правописание суффиксов". А точнее в параграфе 32 "Суффиксы существительныз". Пункт 11 этого параграфа посвящен именно формированию этой части полного имени.

Так правописание советует использовать для мужских отчеств только один вариант суффикса -ович-. А значит единственным правильным вариантом на основе имени Юрий будет Юрійович. Любые другие станут ошибкой.

Стоит также отметить, что из этого правила есть два исключения – это отчества от имен Игорь и Лазарь. Для них в мужской версии добавляется еще и мягкий знак: Ігорьович и Лазарьович. Эти имена исторически относят к мягкой группе, именно поэтому они стали небольшим исключением из довольно строгого правила.

