За 100 лет методы обучения не изменились: ученый обратился к школам из-за ChatGPT

Экономист и старший научный сотрудник Института этики в области искусственного интеллекта при Оксфордском университете(Великобритания) Дэниел Саскинд призвал школы тратить больше времени на изучение инструментов искусственного интеллекта. Он считает, что и дети, и взрослые должны уметь правильно использовать ChatGPT.

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По его словам, если этого не будет происходить, они рискуют остаться позади, потому что сейчас учеников обучают устаревшими методами. Об этом пишет The Telegraph.

Ученый говорит, что сегодня учителям и ученикам нужно адаптироваться к меняющемуся технологическому ландшафту, иначе они рискуют остаться без работы на рынке труда 21-го века. Поэтому школам стоит тратить треть дня на обучение детей использованию инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

"В 20-м веке лучшие идеи, которые мы имели о мире, исходили из голов умных людей. В 21-м веке, я думаю, лучшие идеи, которые мы имеем о мире – инновации и технологический прогресс – будут исходить из этих технологий", – сказал Сасскинд и добавил, что если сегодня зайти в лекционную аудиторию или класс, а затем сесть в машину времени и перейти в лекционную аудиторию или класс 100 лет назад, это будет выглядеть поразительно похоже. Потому что, по сути, способ, которым обучают детей сегодня, не изменился, и это не может быть правильно.

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