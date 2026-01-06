За что могут отчислить студентов из университета: что говорит законодательство, МОН и ГСКО

Украинское медиапространство всколыхнула новость, что студентов призывного возраста якобы массово будут отчислять из высших учебных заведений, если они будут пропускать занятия. Журналисты ссылались на комментарий секретаря комитета Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций Натальи Пипы для одного из изданий.

Народный депутат, в частности, рассказывала о сокращении количества поступающих призывного возраста почти вдвое (24 819 человек в 2025 году против 55 581 человека в 2024-м). Наталья Пипа объясняла эту статистику массовыми проверками в учебных заведениях: "И всех тех студентов [колледжей 25+], которых регулярно не было на парах в 2024/2025 году – отчисляли. И продолжают это делать дальше".

Однако в комментарии OBOZ.UA она уточнила, что проверки не являются нововведением – это один из действующих механизмов Государственной службы качества образования (ГСКО). Мы попытались разобраться, за что вообще и на каком основании могут отчислить студентов из университетов.

Как объяснили "Вчися. медиа" в Министерстве образования и науки Украины (МОН), в законодательстве есть несколько оснований для отчисления студента, а основным они назвали невыполнение академического плана.

Основания для отчисления согласно закону Украины "О высшем образовании":

завершение обучения по соответствующей образовательной или научной программе;

по собственному желанию;

из-за перевода в другое учреждение высшего образования;

из-за невыполнения индивидуального учебного плана;

в случае нарушения условий договора (контракта) на обучение;

в других случаях, предусмотренных законом.

Если студента отчислили из учебного заведения до завершения обучения, он должен получить академическую справку, где будут перечислены дисциплины, оценки и количество полученных кредитов ЕКТС (Европейская кредитная трансферно-накопительная система – инструмент для измерения, сравнения, перевода и накопления учебной нагрузки студентов в Европейском пространстве высшего образования. Один кредит ЕКТС в Украине обычно составляет 30 академических часов, а 60 кредитов соответствуют полному учебному году).

Основным основанием для отчисления является невыполнение академического плана – МОН

Соискателя образования могут отчислить, если он:

не сдал сессию;

получил недопуск к семестровому контролю;

не допущен к сессии из-за отсутствия баллов текущего оценивания;

отчислен по собственному желанию.

Также решение об участии студента в учебном процессе могут приниматься по результатам проверок ГСКО. Как уточняют в службе, каждый университет может действовать в рамках законов "О высшем образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании". То есть университеты и колледжи имеют право самостоятельно конкретизировать условия отчисления в своих локальных документах.

ГСКО объяснила, что систематическое отсутствие на занятиях фактически свидетельствует о риске невыполнения учебного плана или неосвоения части образовательной программы. Поэтому, если во внутренних правилах заведения предусмотрена возможность отчисления за пропуск нескольких занятий, такое заведение действует в рамках закона.

То есть пропуски занятий могут стать основанием для отчисления, если это влияет на невыполнение учебного плана и это предусмотрено внутренними правилами заведения. Именно потеря статуса студента, а не сам факт проверки, автоматически лишает права на отсрочку от мобилизации.

