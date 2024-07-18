За что украинские учителя получат премию в 2024 году

Украинские учителя в 2024 году могут получать премии за качество проведенных уроков, активное участие в общественной жизни школы, состояние документации, эффективную работу с родителями, организацию и участие в мероприятиях. Кроме того, если педагоги способствуют развитию способностей детей, участвуют в профессиональных конкурсах, помогают разрабатывать учебники, пособия и авторские учебные программы, они также могут получать доплаты.

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В то же время, каждое учебное заведение может определять собственные критерии по начислению премий и внести его в коллективный договор. Об этом отметили на официальном сайте Уполномоченного по защите образовательных прав Сергея Горбачева.

Также педагоги могут получать премии по результатам работы за определенный период, в государственные и профессиональные праздники, юбилейные даты и т.д.

Дополнительные выплаты учителям производятся в пределах фонда заработной платы на текущий бюджетный год. В то же время учебные заведения могут гибко подходить к премированию педагогов и не ограничивать денежные вознаграждения максимальными показателями.

У образовательного омбудсмена отметили, что каждая школа может определить свои критерии для начисления премий и внести их в Положение о премировании, которое является частью коллективного договора.

Ранее OBOZ.UA писал о том, должны ли учителя на период отпуска возвращать школьные ноутбуки, с которыми они работали.

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