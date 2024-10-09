'За исполнение служебных обязанностей платят зарплату!' Ликарчук высмеял грамоты для учителей в Украине

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук высмеял грамоты для учителей, которые они получили в День работников образования. Похвальными письмами педагогов награждали за добросовестное исполнение служебных обязанностей, что, по словам чиновника, стало восприниматься чем-то особенным и удивительным.

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В своем сообщении в Facebook Ликарчук говорит, что некоторые учителя радуются и хвалятся такими грамотами. В то же время эксруководитель УЦОКО отмечает, что за выполнение служебных обязанностей получают зарплаты, а все, что больше – награды.

"Мы, пожалуй, единственная страна в мире, где за "честное исполнение служебных обязанностей" награждают грамотами. Очевидно, недобросовестное исполнение уже стало таким привычным для нашей жизни, что добросовестное воспринимается особым и чрезвычайным. За исполнение служебных обязанностей платят зарплату! За невыполнение или плохое исполнение – привлекают к дисциплинарной ответственности", – пишет педагог.

Более того, экс-руководитель УЦОКО подчеркнул, что текст похвальных писем не отличается и у тех, которыми награждало Министерство образования и науки.

"На всякий случай сообщаю, что фото я увидел в ФБ. То есть, владелец "погремушки" еще и похвастался его получением. Увидел Почетную грамоту МОН с аналогичным текстом о служебных обязанностях. Кто у кого списал? Или плагиат теперь является неотъемлемой составляющей даже в формулировке текста Почетной грамоты?", – добавил он.

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