Будет так же, как и в СССР. Ликарчук назвал главные проблемы Дня учителя в Украине и объяснил, что не так с праздником

В Украине образование выстояло долгое время благодаря усилиям педагогов. Когда приходит пора отмечать День учителя, то все происходит как в Советском Союзе. В частности, нивелируются проблемы работников образования и их значительный вклад, однако показываются веселые, радостные и вдохновенные педагоги.

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На этом заметил бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук в сообщении в Facebook. Экс-чиновник отметил, что об учителях и их благе нужно думать каждый день, а не только раз в год, накануне праздника. Кроме того, педагоги нуждаются в государственном отношении к оплате труда, оценке их работы, авторитету, а не шоу.

"Будет так, как и в СССР: празднуя, нивелировать отсутствие проблем в учительской среде; показать веселых, радостных и вдохновенных учителей, которые ежедневно тянут свой нелегкий плуг и счастливы от того. Жаль, что многие педагоги, не имея должного уровня развития критического мышления, станут их участниками. Жаль, что за годы Независимости в украинском образовании не поняли одного: образование стояло, еще как-то стоит и может выстоять не благодаря концепциям, стратегиям, планам и чиновникам, а благодаря учителю", – написал Ликарчук.

"О педагоге нужно вспоминать и думать о его благе не один раз в год в канун праздника, а постоянно. Учителю нужны не шоу, а государственное отношение к оплате его труда, оценке его работы, его авторитету. Только в таком случае на учительский двор придет праздник. Его праздник", – добавил он.

По словам бывшего чиновника, в течение недели мероприятий, предшествующих празднику, речь не будет идти о малых зарплатах педагогов, их выгорании, травле, отсутствии педагогической свободы, бюрократии, увеличении нагрузки, катастрофическом оттоке кадров и отсутствии притока новых педагогов.

Он отмечает, что Украине праздник достался в наследство от СССР, когда он был приписан отмечать в первое воскресенье октября, что происходит до сих пор. В то время, как в большинстве стран это происходит 5 октября, или в день, который соответствует историческим, культурным или религиозным традициям страны.

Кроме того, не отличается от "совкового" по содержанию и само празднование, уверяет Ликарчук. Ведь оно состоит не в декларации намерений поддержать педагога и увидеть его проблемы, а в создании иллюзии, что с учителями все хорошо. Именно поэтому для работников образования находятся искренние благодарственные слова, вручаются бумажные грамоты и незначительные денежные награды. А "избранных", по словам эксчиновника, соберут в какой-то зал, чтобы показать концертную программу.

"Между прочим, уверен, что франковский спектакль "Конотопская ведьма", на который раскуплены билеты на год вперед, педагогам по случаю праздника не покажут", – отмечает Ликарчук.

Он подчеркивает, что никогда не понимал целесообразности этого праздника, ведь его контекст организации в Украине существенно противоречил тому, который закладывался в праздновании на международном уровне. А именно: усиление внимания к учительской профессии, преодоление вызовов, с которыми сталкиваются учителя, декларация поддержки, в которой они нуждаются.

Экс-руководитель УЦОКО привел в пример Японию, где перед обычным учителем преклоняют головы президенты, министры и самые уважаемые ученые. К тому же, там, как и в некоторых других странах, не было и нет праздника "День работника образования", но есть глубокое понимание и уважение того, что делают педагоги.

"В сети раскуплены почти все дешевые бланки грамот и благодарностей. Принтеры в отделах образования стрекочут непрерывно. Сценарии и речи пишутся. Автобусы заказаны. Репетиции проходят", – подытожил Ликарчук.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 2 тысяч учителей хотят оставить профессию из-за низкой зарплаты.

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