'За великим рахунком' или 'по великому рахунку'? Правильный ответ вас удивит

Обобщая что-либо, подводя итог той или иной информации, мы часто используем устойчивое выражение "за великим рахунком". Или, как вариант, "по великому рахунку". Но какое из них правильное с точки зрения литературного украинского языка?

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OBOZ.UA изучил словари, справочники и поинтересовался мнением языковедов по этому поводу. И выяснил немало интересного.

Лингвисты, в частности составитель словарей Святослав Караванский, не любят эту конструкцию, несмотря на то, что она прочно вошла в активный обиход. А все потому, что она в обеих формах – и с предлогом "по", и с предлогом "за" – является калькой с русского "по большому счету". По мнению Караванского, понять, что означает это выражение, можно только зная русский язык.

"Иными словами, украинский язык "обогатился" за счет бездарного перевода русской идиомы и привития ее на украинскую почву. Выражение "за великим рахунком" не вызывает в нашем сознании никакого образа, оно совершенно непонятно тем, кто не знает языка "старших (исторически – младших) братьев". Это выражение заставляет нас для понимания прибегать к этому языку, одновременно внушая мысль, что украинский язык неспособен развиваться без копирования русских языковых образцов", – писал он.

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Следовательно, лучше не употреблять эту идиому ни в одной из форм.

При этом, если вам трудно отказаться от нее совсем, все же лучше использовать выражение с предлогом "за". Именно он выражает в украинском языке соответствие определенным условиям: "за київським часом", "за наказом командувача", "за власним бажанням", "за рішенням суду", "за нічийного рахунку" и т. д. Предлог "по" в аналогичных ситуациях употребляется в русском языке.

А чем же тогда заменить данную идиому? В принципе, она довольно часто служит вставной конструкцией, не несущей никакого дополнительного смысла, то есть ее можно вообще вычеркнуть и ничем не заменять. Если же вам нужна эта небольшая пауза в разговоре, то выберите любое вставное слово или конструкцию, которые помогут вам подчеркнуть, что сейчас вы будете подводить определенные итоги. Например:

словом;

загалом;

зрештою;

врешті решт;

значною (великою) мірою;

узагалі ж.

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