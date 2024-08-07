'Забрасывают все предметы': экс-министр образования и науки объяснила, почему Украине нужно 12-летнее обучение

В 11 классе школьники перестают изучать все предметы и сосредотачиваются только на тех, которые будут сдавать на выпускных экзаменах. По мнению бывшего министра образования и науки Лилии Гриневич, это происходит потому, что у детей недостаточно времени на обучение и подготовку.

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Об этом чиновник рассказала в интервью Новой украинской школе. Гриневич отметила, что эту проблему может решить реформа старшей школы. Ведь старшеклассники будут иметь больше времени для того, чтобы определиться с профилем и смогут самостоятельно выбирать часть предметов и курсов.

"Во всем мире старшая профильная школа является трехлетней или четырехлетней. Мы выбрали трехлетнюю, наиболее распространенную в Европейском Союзе. Благодаря этому дети будут иметь дополнительный 10 класс, чтобы до конца выбрать профиль по которому они хотят учиться", – говорит экс-министр.

По ее словам, именно 18 лет определяется возрастом психической и физиологической зрелости. Чтобы школьники могли сразу выбрать ту профессию, которая им нравится, и добавляется еще один год. В течение этого периода ученики имеют больше времени для углубленного изучения предметов, необходимых для дальнейшей карьеры.

Чиновница подчеркнула, что, несмотря на то, что это может быть один из самых сложных этапов этой реформы, но он будет самым знаковым.

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