Забудьте это слово: как сказать на украинском "устранить"

Анна Боклажук
Моя Школа
333
Забудьте это слово: как сказать на украинском 'устранить'

В бытовой речи украинцев довольно часто можно услышать слово "устранити", которое происходит от русского "устранить". Однако это русизм и его не стоит использовать.

Видео дня

На украинском языке существует по меньшей мере 10 своих соответствий этого слова. Каждое из них уместно в конкретном контексте. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Забудьте это слово: как сказать на украинском "устранить"

Наиболее популярным аналогом можно назвать "устранить". Но кроме него есть еще такие:

  • відвести;
  • відсторонити;
  • виправити;
  • знешкодити;
  • звільнити;
  • зліквідувати;
  • прибрати;
  • подолати;
  • позбутися.

Примеры использования:

  • Усунути протікання в батареї опалення;
  • Відсторонити від виконання обов'язків через порушення;
  • Подолати наслідки складної хвороби.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что не так со словом "чизбургер" и как сказать правильно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПравописание Украиныукраинский язык