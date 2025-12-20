Забудьте это слово: как сказать на украинском 'устранить'

В бытовой речи украинцев довольно часто можно услышать слово "устранити", которое происходит от русского "устранить". Однако это русизм и его не стоит использовать.

На украинском языке существует по меньшей мере 10 своих соответствий этого слова. Каждое из них уместно в конкретном контексте. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Наиболее популярным аналогом можно назвать "устранить". Но кроме него есть еще такие:

відвести;

відсторонити;

виправити;

знешкодити;

звільнити;

зліквідувати;

прибрати;

подолати;

позбутися.

Примеры использования:

Усунути протікання в батареї опалення;

Відсторонити від виконання обов'язків через порушення;

Подолати наслідки складної хвороби.

