Забудьте это слово: как сказать на украинском "устранить"
В бытовой речи украинцев довольно часто можно услышать слово "устранити", которое происходит от русского "устранить". Однако это русизм и его не стоит использовать.
На украинском языке существует по меньшей мере 10 своих соответствий этого слова. Каждое из них уместно в конкретном контексте. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.
Наиболее популярным аналогом можно назвать "устранить". Но кроме него есть еще такие:
- відвести;
- відсторонити;
- виправити;
- знешкодити;
- звільнити;
- зліквідувати;
- прибрати;
- подолати;
- позбутися.
Примеры использования:
- Усунути протікання в батареї опалення;
- Відсторонити від виконання обов'язків через порушення;
- Подолати наслідки складної хвороби.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что не так со словом "чизбургер" и как сказать правильно.
