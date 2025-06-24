Забудьте о слове ''посмішка'': какую ошибку делают почти все украинцы

Большинство украинцев не знают разницу между словами "усмішка" и "посмішка" и часто используют их как синонимы. Однако на самом деле их значение кардинально разное.

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Поэтому, если вы хотите сказать что-то о человеке с хорошим настроением, который радуется встрече с вами, то забудьте слово "посмішка". А как правильно сказать на украинском и в чем разница, читайте в материале OBOZ.UA.

Итак, согласно толкованию этих слов на сайте onlinecorrector, "посмішка" – это особое выражение лица (губ, глаз), отражающее насмешку, ироническое отношение, а "усмішка" – это движение мышцами лица (губ, глаз), которое выражает склонность к смеху, радость.

То есть, если речь идет о положительном значении слова, то стоит использовать только "усмішка". Если же вы говорите о сарказме, насмешке, насмешке – в этом значении воспользуйтесь словом "посмішка". Более подробно об этом в своем видео на YouTube объясняет филолог Ирина Коваленко.

"Усмішка" может быть ласковой, приветливой, нежной, искренней. Тогда как "посмішка" – язвительной, ехидной, лукавой, высокомерной"", – говорит она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно сказать на украинском: яка или котра година?

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