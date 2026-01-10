Забудьте о 'варежках': как правильно говорить на украинском языке

На Украину надвигаются трескучие морозы, а это значит, что без аксессуаров для защиты рук от холода точно не обойтись. Но знаете ли вы, как правильно называть их на украинском языке?

Видео дня

Поговорим в первую очередь о предмете, в котором ладонь находится в одном общем отделении, а для большого пальца предусмотрен отдельный чехол? Многие люди по привычке употребляют русское слово "варежка". OBOZ.UA выяснял, как правильно его заменить. Причем не только в прямом смысле.

Защитную одежду для рук в украинском языке называют "рукавиці" или "рукавички". Несмотря на то, что звучат они почти одинаково, значение имеют все же довольно отличное.

Так слово "рукавиці" означает изделие с двумя отделениями – для ладони и большого пальца. По этому принципу варежкой называем и кухонную прихватку, в которую рука вставляется полностью, и боксерский инвентарь. Ведь они не имеют отдельных отверстий для каждого пальца и закрывают всю ладонь целиком, оставляя свободным только большой палец – для крепкого захвата или для правильного формирования кулака.

Зато аксессуар с пятью отдельными "кармашками" для пальцев называется "рукавичка". Существует также диалектное слово "пальчатка", однако оно встречается в речи значительно реже.

Кстати, в переносном значении как синоним к слову "рот" русизм "варежка" также не является нормативным. Если же хочется метко унять слишком шумного человека, лучше посоветовать ему "закрити" или "стулити пельку" – такое выражение является исконно украинским.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно заменить на украинском слово "клейонка".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.