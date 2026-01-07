Можно ли говорить на украинском 'клейонка': как заменить

В быту мы ежедневно пользуемся названиями вещей, не задумываясь над их происхождением. Некоторые из них кажутся сомнительными из-за сходства с русскими словами. Именно к таким относится и "клеенка".

Видео дня

Часто возникает вопрос, является ли это слово нормативным в украинском языке. OBOZ.UA рассказывает, как правильно назвать "клеенку".

Среди бытовых вещей, как в жилых домах, так и в производственных помещениях, почти всегда найдется кусок водонепроницаемого материала, который в разговорной речи называют клеенкой.

Да, украинские словари фиксируют слово "клейо́нка". Они дают такое толкование: это ткань, покрытая специальным веществом, которое делает ее водонепроницаемой. В буквальном смысле – "ткань, покрытая клеем".

Слово образовано от основы клей, клеить, покрывать клеем. В то же время его строение действительно напоминает некоторые русские образцы вроде "згущонка" или "дубленка", что и вызывает сомнения у говорящих. Однако само сходство формы еще не делает слово ненормативным.

Однако украинский язык имеет и другие варианты. Самый известный синоним – церата. Его особенно часто употребляют в западных регионах Украины. Это слово является полонизмом: польское cerata означает "хлопчатобумажную, льняную или конопляную ткань, покрытую воском или лаком, блестящую и непромокаемую". Происходит оно из латыни: cērātus – "натертый воском" (от cēra – "воск").

Также в словарях можно найти названия олійниця, клейовик, вощанка, но они имеют пометку "диалектизмы". К тому же сегодня слово вощанка закрепилось за конкретным видом товара – многоразовыми восковыми салфетками для хранения пищи. Такие вощанки пропитаны тонким слоем пчелиного воска, меняют форму от тепла рук и считаются экологической альтернативой пластику.

Итак, слово "клейонка" является украинским, образованным от слова клей и закрепленным в академических словарях. Его употребление нормативное и языково корректное. В то же время параллельно можно использовать слово "церата", особенно если речь идет о традиционных или региональных названиях.

Интересные факты

Клеенку как материал не изобрел один конкретный человек. Это результат развития технологий в Европе на протяжении XVII–XIX веков. Сначала использовали ткани, пропитанные воском или маслом, которые после высыхания становились непромокаемыми. Такие материалы имели собственные названия – церата, маслобойка.

В XIX веке, с развитием химии, начали применять каучук и специальные клеи для создания водонепроницаемых тканей. В этот период употреблялось также название клеевик. В ХХ веке, с распространением синтетических материалов: латекса, поливинилхлорида (ПВХ) клеенка стала дешевым и массовым бытовым изделием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно – заграницу или за границу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.