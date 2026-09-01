Забудьте об "астрах" и "георгинах": как правильно называть на украинском
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Настоящие названия цветов на украинском языке порой могут удивить даже тех, кто хорошо им владеет. Украинцы иногда называют популярные осенние цветы "астрами" и "георгинами", однако у них есть другие названия.
К сожалению, в повседневном общении нередко встречаются кальки с русского языка. Многие знакомые растения имеют собственные нормативные названия или интересные исторические синонимы, о которых стоит помнить. Открывая для себя этимологию флористических терминов, можно легко избавиться от языковых ошибок и обогатить свой словарный запас.
Распространенные ошибки при названии цветов:
Названия многих осенних цветов часто произносят по-русски. Чтобы речь оставалась чистой, стоит запомнить правильные нормативные формы:
- Вместо "астры" следует говорить "айстри";
- "подсолнухи" – "соняшники"
- "георгины" – "жоржини";
- "бархатцы" – "чорнобривці";
- "роза" – "троянда"
- "ноготки" – "нагідки" або "календула";
- "вереск" — "верес";
Этимология и происхождение названий
Астра
Название происходит от греческого astḗr, что означает "звезда". Такое название цветок получил из-за формы своих соцветий, поскольку его тонкие лепестки напоминают лучи звезды.
Георгина
На украинском языке мы называем этот цветок "жоржиной", хотя ботаническое название этого цветка – Dahlia (названное в честь шведского ботаника Андерса Даля). В украинском языке "жоржина" происходит от имени немецкого ботаника Иоганна Готлиба Георги (Johann Gottlieb Georgi).
OBOZ.UA предлагает узнать, как на украинском языке называются "бархатцы".
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