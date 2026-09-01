Забудьте об "астрах" и "георгинах": как правильно называть на украинском

Елена Былим
Моя Школа
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Георгины или жоржины, как правильно по-украински
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Настоящие названия цветов на украинском языке порой могут удивить даже тех, кто хорошо им владеет. Украинцы иногда называют популярные осенние цветы "астрами" и "георгинами", однако у них есть другие названия.

К сожалению, в повседневном общении нередко встречаются кальки с русского языка. Многие знакомые растения имеют собственные нормативные названия или интересные исторические синонимы, о которых стоит помнить. Открывая для себя этимологию флористических терминов, можно легко избавиться от языковых ошибок и обогатить свой словарный запас.

Распространенные ошибки при названии цветов:

Названия многих осенних цветов часто произносят по-русски. Чтобы речь оставалась чистой, стоит запомнить правильные нормативные формы:

  • Вместо "астры" следует говорить "айстри";
  • "подсолнухи" – "соняшники"
  • "георгины" – "жоржини";
  • "бархатцы" – "чорнобривці";
  • "роза" – "троянда"
  • "ноготки" – "нагідки" або "календула";
  • "вереск" — "верес";

Этимология и происхождение названий

Астра

Как сказать астры на украинском.

Название происходит от греческого astḗr, что означает "звезда". Такое название цветок получил из-за формы своих соцветий, поскольку его тонкие лепестки напоминают лучи звезды.

Георгина

Как будет на украинском георгина.

На украинском языке мы называем этот цветок "жоржиной", хотя ботаническое название этого цветка – Dahlia (названное в честь шведского ботаника Андерса Даля). В украинском языке "жоржина" происходит от имени немецкого ботаника Иоганна Готлиба Георги (Johann Gottlieb Georgi).

OBOZ.UA предлагает узнать, как на украинском языке называются "бархатцы".

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