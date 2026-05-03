'Зачем на уроке биологии проверять математические способности?' Учитель рассказал, как десятиклассница поставила его на место

Во время выполнения задания на уроке биологии ученикам 10 класса надо было сделать несложное математическое действие, для которого большинство из них открыло калькулятор на гаджетах. Учитель сделал замечание, однако одна из учениц отметила, что математика – не его зона ответственности, и они могут считать как хотят.

Этой ситуацией педагог поделился в видео на своей странице в TikTok. В ролике он признал свою ошибку и согласился, что действительно не имел права критиковать учеников не за свой предмет.

"Ученица поставила меня на место. И действительно, в чем-то она права – не надо лезть не в свои дела", – признал преподаватель.

Однако в комментариях с ним не согласились. Большинство пользователей пишут о том, что учитель имеет право делать такое замечание, ведь есть такое понятие, как межпредметные связи и интеграция.

"Это же математическая компетентность, которая должна присутствовать на каждом уроке. Так что это Ваше дело", "Я с Вами не согласна, ведь школа предоставляет комплексные знания, показывает интеграцию предметов и применение математики на других предметах и вообще в жизни", – пишут в комментариях.

