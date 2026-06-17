"Зачем приглашать и платить 35 учителям?" Украинцы устроили дискуссию по поводу выпускного: в спор вмешался и Руслан Цыганков

Украинская мама из Киева, Ольга, поделилась перепиской из родительского чата, где обсуждался выпускной в школе. Так, в частности, указывалось, что на торжество будут приглашены 35 учителей. Кроме того, необходимо также приобрести 26 букетов для педагогов.

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Своим постом Ольга поделилась в Threads, где спросила, нормальна ли такая ситуация. Украинцы были шокированы таким случаем и все сошлись во мнении, что на выпускной можно приглашать только классного руководителя и иногда первую учительницу.

В то же время к обсуждению присоединился молодой учитель физики и информатики Руслан Цыганков. Он отметил, что одиннадцатиклассники каждый год говорят ему, что выпускной требует больших затрат, поэтому , если они приглашают его на праздник, то учитель всегда отвечает, что сам за себя заплатит, однако дети отказываются.

"Каждый год одиннадцатиклассники говорят, что выпускной – это слишком много денег. Прямо очень. И поэтому, если они меня приглашают на свой праздник, я всегда говорю, что сам за себя заплачу. Но они говорят: "Ну, мы же вас пригласили. Вы гость", –прокомментировал Цыганков.

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Некоторые пользователи сети отмечали, что цветами дети могли поздравить на торжественной части по желанию любых учителей, однако в ресторан никого не приглашали. В то же время у некоторых выпускников вообще не было празднования, а другие вместо цветов собирали деньги для Вооруженных Сил Украины.

"Мало. Надо было всех позвать, и завхоза тоже. Как-то это не по-человечески. На самом деле эти люди сошли с ума. Такое вообще не должно обсуждаться. Классную – это уже как родители решат, а всё остальное табу для обсуждения".

"Какие 35 учителей. Обычно ходят только классный руководитель и первая учительница (иногда)! Ну, если это прямо любимый учитель, то ещё его пригласить. Зачем кормить целых 35 ртов?!"

"Это все учителя школы пойдут на выпускной? Мне кажется, что достаточно учителя начальных классов, классного руководителя, представителя администрации. Но не знаю. Благо, я выпускница 2020 года, у нас его вообще не было".

"35 или 26 учителей на выпускной одного класса? Кто-то немного перестарался с фантазией в своей имитации разговоров о выпускном, и то изрядно. Откуда вы такие беретесь?"

"26 букетов, вы сейчас серьезно? Когда мы заканчивали учебу, администрация сразу попросила не дарить букеты, а предложила собрать деньги и пожертвовать их на любой актуальный сбор для ВСУ. В итоге мы купили генератор и передали его нашим ребятам".

"Я заканчивала школу в 2014 году, и на официальной части присутствовали все учителя, кто кого хотел, того поздравлял цветами, но в ресторан ехали только выпускники, родители и классный руководитель".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть возмутила ситуация в детском саду из-за подарков на выпускной.

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