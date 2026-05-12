'Зачем проверять нервную систему? Ребенок не спал пол ночи!' Украинка пожаловалась на директорскую контрольную, но нарвалась на хейт

Мама украинской школьницы Юлия пожаловалась на то, что школа создает детям стресс, в частности из-за директорских контрольных. Так, вместо обычного среза знаний, у учеников сбивается расписание, к ним приходят чужие учителя и все это напоминает внешнее независимое оценивание.

Видео дня

Женщина отметила, что ее дочь так перенервничала, что не спала пол ночи. В заметке в Threads она выразила недоумение, для чего проверять нервную систему детей таким образом. Она также сказала, что сама процедура проведения директорской контрольной "накручена до предела", что считывают дети. Кроме того, школьники не должны привыкать к "обыскам и давлению", потому что когда-то будут сдавать ВНО. По мнению мамы ученицы, каждому возрасту должен быть свой уровень нагрузки, а подобный стресс сейчас нецелесообразен.

"Школа умеет создавать стресс буквально из ничего. Сегодня у Соломии "директорская" контрольная. И вместо обычного среза знаний – сбитое расписание, чужие учителя в классе и атмосфера, будто дети ВНО сдают. В результате ребенок пол ночи не спал. И вот я реально не понимаю: зачем проверять не знания, а нервную систему детей?" – написала Юлия.

Украинцы не все согласились с таким мнением женщины. Часть пользователей сети отмечало, что дети должны учиться справляться со стрессом, ведь во взрослой жизни его будет еще больше. В то же время многие указывали, что в том, что девочка не спала перед контрольной виновата мама, ведь это она ей навязала. Тогда как другие отмечали, что это учителя так настраивают детей.

"А чего стрессовать буквально из ничего? Кто навязал этот стресс ребенку? Может вы сами?"

"Вы перевернули все с ног на голову – вашему ребенку сказали написать контрольную. Не не спать, не нервничать, не убиваться, не стрессовать. Просто пройти обычную проверку знаний. Все остальное – это решение исключительно вашего ребенка и ваше. Здесь уже возникает вопрос, почему ребенок настолько не готов к контрольной, что вынужден не спать пол ночи?"

"Директорские контрольные всегда были даже в наше время, а были еще и от комиссии с районо. Вы должны были объяснить ребенку что не стоит себя накручивать из-за какой-то контрольной".

"А у нас в лицее одиннадцатиклассники сами просили, чтобы им организовали эту контрольную по канонам НМТ. Сначала в феврале, а потом еще раз, в мае. Чтобы натренироваться и не нервничать на настоящем УМТ".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы устроили дискуссию из-за оценивания в школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!