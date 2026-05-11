'Двойку учитель ставит себе? Результат надо заработать!' Украинцы устроили дискуссию из-за оценивания в школе

Учителя ставят за работу на уроке единицы и двойки, ведь большие баллы школьникам нужно заработать своим трудом. Несмотря на это, многие родители считают, что если у учеников есть подобные результаты, то это – провал педагога.

Однако, проблема не в том, что дети получают двойки, а в том, что школьные преподаватели вынуждены "подтягивать" баллы, чтобы избежать конфликта и не выслушивать "претензии" за низкую оценку. На этом отметила эксперт по правам учителей Марианна Гончаренко в заметке в Facebook.

"На уроке учитель ставит и 2, и 12. И если в одном классе есть такие разные результаты – это не провал педагога. Это реальность. Проблема не в двойках, а в том, что эта фраза заставляет учителей "подтягивать" баллы, чтобы избежать конфликта. Мы выбираем спокойствие вместо честности. Ставим "4", чтобы не выслушивать претензии. Я ставила и единицы. Потому что двойку надо заработать. И видела все: непонимающие взгляды коллег, обиды учеников, жалобы родителей и давление сверху. Потому что "так нельзя". Потому что "вы травмируете". Потому что "это ваша некомпетентность". Словом, – предвзятое отношение", – пишет Гончаренко.

Она подчеркивает, что каждая "подаренная" оценка – ложь, ведь убивает мотивацию к обучению тех, кто действительно приобретает знания. Кроме того, исчезает связь между усилиями и результатом. По мнению эксперта, образование разрушают не двойки, а страх поставить честный балл. Она считает, что когда учителя "рисуют" оценки, то теряется смысл обучения.

В комментариях пользователи сети отмечали, что для того, чтобы получить один или два балла, нужно также иметь знания. Кроме того, оценки – это результат работы ученика, но не учителя, ведь педагог предоставляет необходимый материал во время урока, а вот уже то, как его обрабатывает школьник – его ответственность.

"Все оценки положительные. На два тоже кое-что знать надо. Сколько соискатель образования получил – столько и получил".

"2 и 1 – результат работы ученика. И что здесь обсуждать?"

"Я – педагог с огромным стажем, поддерживаю. Сама неоднократно страдала от требовательности относительно честного оценивания знаний (хотя прежде всего была требовательной к себе). Проходят годы, ученики достойно оценивают такую требовательность учителя".

"Когда дети будут идти в школы за знаниями, а не за оценками, а учителя станут не оценивать, а учить применять знания на практике, тогда и заработает система образования".

