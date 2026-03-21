'Зачем учить математику, если есть калькулятор?' Учительница привела пример из жизни, который расставил точки над 'і'

Учительница математики из города Переяслов Алина Лялька ответила на больной вопрос всех преподавателей этого предмета: зачем учить математику, если есть калькулятор. По ее мнению, формулы используются даже в тех сферах, которые, на первый взгляд, вообще не касаются математики.

Кроме того, эта наука – это не только цифры и расчеты, это – развитие нейронных связей. Об этом она рассказала на YouTube-канале "Що бісить".

По ее словам, даже будучи чрезвычайно талантливым и успешным в любой области, в подавляющем большинстве профессий существует предел, преодоление которого требует хотя бы базовых знаний по математике.

"Даже в таких науках, как психология и политология, вообще не причастные к математике, используются формулы", – объясняет она.

Зачем учить математику

Калькулятора может просто не оказаться рядом в нужный момент, а глова – всегда с нами;

математика очень влияет на развитие когнитивного мышления, на развитие критического мышления, а также логики и других факторов;

благодаря математике мозг дольше держит себя в тонусе и у человека гораздо меньше шансов заболеть деменцией в старшем возрасте.

