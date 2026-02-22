'Зачем учительнице домашнее задание вашего ребенка?' В сети вспыхнула дискуссия на болезненную тему всех родителей

В сети вспыхнула дискуссия о необходимости домашних заданий в школах. Мнения пользователей разделились: одни считают, что это нужно детям для закрепления пройденного материала и ответственность родителей научить ребенка их выполнять самостоятельно. Другие же обвиняют учителей в том, что они свою работу перекладывают на плечи мам и пап.

Видео дня

Спор разгорелся в социальной сети TikTok под видео учительницы Даниэллы Романюк. В своем посте она спросила мнение пользователей, ведь считает, что домашние задания делают не для учителя.

"Кто-то должен быть заинтересован в том, чтобы ребенок учился. Учителю домашнее задание вашего ребенка зачем?", – спрашивает педагог.

Видео посмотрели уже более 120 тысяч пользователей, и в комментариях освещают разные мнения на эту болезненную для большинства родителей тему. Одни считают, что учителя перекладывают свою работу на родителей и не учат детей, а просто отчитывают им материал, а учить приходится родителям дома. Другие же уверены, что образованием собственного ребенка должны быть заинтересованы именно родители. Поэтому им надо находить время и желание учить с ними уроки или научить их выполнять эти задачи самостоятельно.

"Всегда было интересно, чего учительница должна переживать за +-30 чужих детей, когда родители не могут за 1 своего", "Считаю, что учителям нужно оплачивать работу только по результатам детей, какие результаты такая и оплата, а ваша оплата то мой налог, если я сама учу, то за что вы получаете зарплату?" – озвучивают разные мнения пользователи.

"А вот мне интересно, для чего мне как родителю то домашнее задание?", – спрашивает в комментариях один из отцов. По его мнению, учитель должен задавать домой только то, что они прошли в школе и ребенок уже знает, как решать, а не родители должны объяснять.

Также учительнице отвечают, что это их работа – учить детей.

"Родители учат жизни, а школьную программу с детьми проходит учитель", – пишет свое мнение пользовательница.

Однако те пользователи, которые поддерживают мнение, что домашние задания нужны, пишут о том, что это не ответственность учителя, а именно родителей – научить своего ребенка самостоятельно выполнять заданные на дом уроки.

"Домашние задания задают не для родителей, а для детей", – пишет одна из пользовательниц.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница поделилась лайфхаком, как быстро успокоить детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!