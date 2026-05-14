'Зачем в детских садах выпускные? Что они празднуют?' Сеть всколыхнула бурная дискуссия

Среди украинцев разгорелась дискуссия о целесообразности празднования выпускного в детском саду. Так, одна из мам Ирина Гонтарь выразила мнение, что не видит смысла в таком действе в этот период, ведь создается впечатление, что дети празднуют "освобождение от трехразового питания, дневного сна, прогулок и игр.

Об этом женщина написала на своей странице в Threads. Сообщение собрало более 50 тысяч просмотров, однако разделило пользователей сети.

"Я одна не понимаю, зачем в детских садах выпускные? Что они празднуют? Большое освобождение от трехразового питания, дневного сна, прогулок и игр?" – написала Гонтарь.

Часть украинцев отметили, что таким образом дети будут иметь ощущение завершения определенного периода в их жизни. Многие говорили, что помнят свой выпускной из садика и не жалеют, что он у них был. Кроме того, это последний праздник с друзьями, с которыми проводят несколько лет вместе, а кто не хочет – может отказаться от этого.

"Просто последний праздник в компании людей, с которыми провели 3-4 года. Если очень не хочется, то ведь никто не заставит участвовать".

"Чтобы было какое-то ощущение завершения и красивые фотки из садика (у меня их почему-то нет)".

"Разве выпускной – это освобождение от чего-то? Это завершение определенного этапа в жизни. Логично, что его можно как-то отметить".

"Мне 28 лет, я до сих пор с очень большим теплом вспоминаю выпускной из садика, помню до мелочей, даже стишок помню, который рассказывала. помню разговор с мамой после, которая говорила: а может еще год до школы подождем, а я кричала на всю улицу: "Нет, выпускной был". Поэтому это действительно классное воспоминание, которое запечатлевается как окончание одного этапа и начало другого".

В то же время многие говорили, что то, как дети проведут этот день зависит от родителей. Ведь, чаще всего, именно они организуют пышные мероприятия, заказывая рестораны и покупая дорогие наряды детям.

"Выпуск праздник это одно, а вот что из него делают родители, это другое. Кто организовывает выпуск и празднует в ресторанах? Родители. Кто сбрасывается деньгами на ценные подарки? Родители. Кто наряжает детей как будто у них свадьба, а не выпускной? родители. воспитатели только организуют традиционный утренник со стихами, танцами и песнями, все. Добавить фотосессию и видео – тоже родители".

