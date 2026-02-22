Зачем в школе надо было прыгать через козла? Украинцы устроили дискуссию на больную тему и вспомнили об СССР

В сети возникла дискуссия из-за уроков физкультуры в школе, когда дети должны были прыгать через козла. В частности, украинцы не могли понять, для чего нужно было это упражнение и что оно развивало.

Видео дня

Некоторые из пользователей социальной сети Threads под заметкой Евгении Кияшко рассказали, что имели неприятный опыт на уроке. В частности, пытаясь перепрыгнуть через козла, получали травму и отмечали, что подобные тренажеры были только во времена советского союза, тогда как за рубежом такая практика отсутствует.

"Я сомневаюсь, что в европейских школах это осталось. Только у нас эта постсовковая чушь стоит в школах".

В то же время, нашлись и те, кто рассказал, что эти тренажеры нужны для развития силы и выдержки. Кроме того, раньше дети имели лучшие успехи на уроках физкультуры, ловко сдавая нормативы.

"Не знаю для чего, но у меня это получалось на 12 баллов".

"Это козлик, а был еще конь, возможно и не нужно было, но спорт это здоровье, сила и выдержка, раньше школьник кросс 3,5 км без проблем пробегал, а сейчас и 500 м не может".

"А я любила в школе и канаты, и прыгать через козла".

"Слава Богу, он у нас в спортзале школьном просто стоял, как символ. Но я каждый раз переживала, чтобы физрук не вспомнил о нем".

"Сейчас тоже в школе из-за него скачут. Нормативы никуда не делись".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть всколыхнула неожиданная дискуссия из-за расположения окон в школьных классах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!